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上海新增3例境外输入病例 其中2人为菲律宾籍船员

2020年08月28日11:17 来源：东方网

据健康上海，上海市卫健委今早（28日）通报：8月27日0—24时，通过口岸联防联控机制，报告3例境外输入性新冠肺炎确诊病例。新增治愈出院12例，其中来自阿联酋5例，来自新加坡4例，来自菲律宾1例，来自赞比亚1例，来自香港特别行政区1例。

病例1、病例2为菲律宾籍船员，8月11日自菲律宾出发，8月25日抵沪进行船只维修，入关后即被集中隔离观察，期间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例3为中国籍，在印度工作，8月25日自印度出发，经德国转机后于8月26日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，期间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

3例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班的密切接触者56人，均已落实集中隔离观察。

8月27日0—24时，无新增本地新冠肺炎确诊病例。

截至8月27日24时，累计报告境外输入性确诊病例549例，治愈出院484例，在院治疗65例（其中1例重症）。现有待排查的疑似病例3例。

截至8月27日24时，累计报告本地确诊病例342例，治愈出院335例，死亡7例。现有待排查的疑似病例0例。

截至8月27日24时，尚在医学观察中的无症状感染者0例。

(责编：许晓华、李轶群)


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