直播预告：国家卫生健康委卫生发展研究中心张毓辉副主任解析我国心血管疾病治疗费用趋势与应对策略

过去30年，我国心血管疾病发病率总体呈上升趋势，在人口老龄化的背景下，未来我国心血管疾病负担还将持续增加。

当前，心脑血管疾病的治疗费用占我国居民医疗花费的很大比重。国家卫生健康委卫生发展研究中心最新心脑血管疾病费用核算结果显示，2018年我国居民全年心脑血管疾病治疗费用接近6000亿元，占总治疗费用的17%，在所有疾病中排名第一位。

近年来，我国心脑血管疾病治疗费用总体规模、结构和变化趋势是怎样的？血脂异常作为引起心血脑管疾病的主要因素，会带来哪些疾病费用负担？应该如何做好防控工作呢？

2020年8月29日（周六）14:00-15:00，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请国家卫生健康委卫生发展研究中心副主任张毓辉研究员做客演播室，为大家带来“加速中国心血管疾病防治体系建设——加强血脂异常的规范化管理”系列访谈第二场，千万不要错过。

专家简介：

张毓辉，博士，研究员，博士研究生导师，现任国家卫生健康委卫生发展研究中心副主任，曾获评2018年十大“年度最受关注医改专家”。

国务院综合医改试点省联系专家；财政部政府和社会资本合作（PPP）专家库专家；国家卫生健康委疾病预防控制专家咨询委员会、慢性病防治专家委员会、精神卫生综合管理专家委员会、罕见病防治专家委员会、国民营养行动计划专家组专家；全国公立医院行政领导人员职业化培训专家委员会常务委员、政治理论素养专家组副组长；世界卫生组织全球卫生费用核算指导专家；亚太经合组织“健康与经济”工作组专家；中国卫生经济学会副秘书长、青年卫生经济委员会主任委员，全国卫生产业管理协会副秘书长。

主要研究领域为卫生经济、卫生服务、卫生改革、健康产业、健康中国等。近年来主持中国卫生总需求总供给、新时期健康经济政策体系、深化医改评估、中国健康产业健康产业发展战略等多项重大研究，产生了重要政策影响。

我国居民心脑血管疾病医疗费用有着规模大、占比高、增速快的特点，从长远角度考虑，如果不采取有效的措施扭转目前费用快速增长的局面，预计到2030年我国居民心脑血管疾病的总费用可能达到2.9万亿，占全部医疗花费的33%左右，同时将会消耗掉我国30%左右的医保资金。

高血脂是造成心脑血管疾病的重要危险因素之一，有效控制血脂能大幅降低心脑血管疾病的患病率。但是，国民对血脂的认识水平和重视程度仍亟待提高。2010年全国慢性肾病调查（CNSCKD）项目显示，18岁以上人群血脂异常知晓率、治疗率和控制率分别为31.0%、19.5%和8.9%。心脑血管疾病有明显的人群和年龄结构特征，老年患者是心脑血管疾病的高发人群。数据显示，2018年，占我国人口总数12的65岁以上老年人，他们的心脑血管疾病医疗费用占比高达54%。降低老年人的费用负担，做好预防、控制危险因素非常关键，针对血脂异常这一主要危险因素，需要尽早介入进行治疗干预， 全方位、全周期地进行健康的维护。

卫生经济可以提供重要的政策视角，我们需要思考如何针对心脑血管疾病的特点，充分地发挥医保等方面的政策功能，通过医疗服务行为的激励、卫生筹资的优化，施行有针对性的报销政策等等措施，解决现有的门诊自付比例过高、基层机构资源利用不充分等问题，促使患者更愿意加强心脑血管疾病预防与治疗，减轻整体费用负担。这是实现健康中国的重要一环，需要探索更明确的政策和更有效的政策保障，在不断摸索中前进，力求让老百姓享受到更加优质、高效的医疗服务。?

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