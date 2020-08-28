“火眼”助力香港“捉”病毒

“内地核酸检测支援队”近日抵达香港。队员已熟悉环境并各就各位。

新华社记者 李 钢摄

在中央支持下，香港“普及社区检测计划”将于9月1日起展开，为市民提供一次免费的新冠病毒检测。特区政府8月26日宣布，设于中山纪念公园体育馆的“火眼实验室”（临时气膜实验室）已准备就绪，足以应对大规模检测需要。同时，协助香港提升检测能力的“内地核酸检测支援队”队员，亦已熟悉环境，各就各位。

港岛西营盘，中山纪念公园体育馆内，原先的篮球场地上已建好16个“火眼实验室”。作为规模化、标准化的核酸检测平台，它由一组灰白色的半圆柱体构成，每个宽4至5米，高3至4米，长约10米。16个实验室每天总共可检测10万个单管，若采用“三混一”或“五混一”的混检方式，则可增加至每天30万至50万例。这对于每天只能检测约万例的香港，可解燃眉之急。

8月26日上午，香港特区政府检测工作组组长、食物及卫生局常任秘书长陈松青与“内地核酸检测支援队”（广东组）队长余德文等视察各实验室后确认，检测程序等各方面的准备工作进展良好，相信实验室运作可顺利配合政府检测计划的落实。

由内地检测机构华大基因运营的“火眼实验室”模式，已在内地多个城市运用，有着大规模核酸筛查的成功经验。在香港，近日还通过了特区政府卫生署的外部质量评估项目评估，符合为特区政府提供新冠病毒检测要求。样本抵达后，拆包灭活、取样、提取、扩增等检测流程，都执行严格的规定。实验室也符合第二级生物安全水平的要求，并已采取相关感染控制措施，确保卫生，妥善处理废物，不会排出有害气体。

“要达成这个目标，需要600名检测人员每天三班轮流工作。”华大基因香港“火眼实验室”前线总指挥曹苏杰说。

陈松青表示，“特区政府衷心感谢中央政府对提升香港检测能力的支持，为推行普及社区检测计划提供良好的基础。”他说，特区政府会确保普及社区检测计划安全有序地进行，为市民提供“愿检尽检”的检测服务。

采样方面，特区政府发言人25日表示，已有超过5000位香港医疗人员报名参与工作。政府在全港18区设逾百个采样中心，从9月1日起有序进行采样，为期七日，视进度再延长不超过七日。各个挑选的场地，都经卫生署和机电工程署评估并认为合适，政府将向当值人员提供足够的保护装备。市民8月29日开始在网上预约，检测结果呈阴性的市民会收到电话短讯通知，如检测结果呈阳性，香港卫生署会立即跟进处理。

行政长官林郑月娥近日再次呼吁市民大众，为了自己的安全、为了照顾身边的人、为了尽快找出隐性患者、为了香港能早日走出“疫境”，积极参与社区检测。

“愈多市民参与检测，才能愈快截断病毒传播链，令市民回复正常生活。”27日，80多位香港建制派区议员发表联合声明，支持特区政府的社区检测计划。

香港广东社团总会在公开信中，感谢国家雪中送炭，驰援香港抗疫工作，吁请广大会员踊跃参与检测，以快速排查、阻断病毒传播。公开信还写道：“祖国是香港战胜疫情和一切风险的坚强后盾，期望香港社会各界团结一心，共克时艰，早日打赢疫情阻击战。”

《星岛日报》27日发表社评指出，在两地共同努力下，香港终于可推出大规模的检测行动。文章呼吁香港市民万众一心抗疫，因为“对小我与大我都有利”。对于社会上那些干扰破坏者，文章提醒“市民应擦亮眼睛看清楚”。

香港岛各界联合会会长蔡毅对本报记者说，近期香港仍有不少确诊个案源头不明，存在社区传播的隐忧，部分市民出现抗疫疲劳，容易松懈，专家预期新冠病毒在秋冬季节可能更活跃。因此，香港防疫必须争分夺秒，在内地支持力量的协助下，携手构建“早发现、早隔离、早治疗”的防疫体系。“理性的市民都清楚，疫情一日不受控制，甚至反复不定，经济民生就无法重启，全港都是输家。”

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截至8月27日零时，香港累计报告确诊病例4736宗。香港自7月初以来暴发的新一波新冠肺炎疫情，属于本地感染且源头不明的个案多，社区传播风险极高。及时开展普及的社区检测，是十分重要的抗疫手段。但香港本地检测能力有限，无法开展大规模社区筛查。应特区政府请求，在中央统筹部署和指挥下，国家卫健委迅速组建“内地核酸检测支援队”赴港，协助抗击疫情。8月21日支援队（广东组）60人全部抵港。8月27日，支援队（广西组）7名先遣人员启程赴港。

（本报香港8月27日电）