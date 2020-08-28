九月一日起，香港“普及社区检测计划”将展开——内地核酸检测支援队已就位

在中央支持下，香港“普及社区检测计划”将于9月1日起展开，为市民提供一次免费新冠病毒检测。香港特区政府8月26日宣布：设于中山纪念公园体育馆的“火眼”实验室（临时气膜实验室）已准备就绪，足以应对大规模检测需要。同时，协助香港提升检测能力的内地核酸检测支援队队员也已就位。

截至8月27日零时，香港累计报告确诊病例4736例。及时开展全面的社区检测是重要的抗疫手段，但香港本地检测能力有限，无法开展大规模社区筛查。应香港特区政府请求，在中央统筹部署和指挥下，国家卫健委迅速组建内地核酸检测支援队赴港，协助特区政府抗击疫情。8月21日，支援队（广东组）60人全部抵港。8月27日，支援队（广西组）7名先遣队员启程赴港。

在港岛西营盘的中山纪念公园体育馆内，已建好16个“火眼”实验室。作为规模化、标准化的核酸检测平台，它由一组灰白色的半圆柱体构成，每个宽4至5米，高3至4米，长约10米。16个实验室每天可检测10万个样本，若采用“三混一”或“五混一”混检方式，每天可增加至30万至50万例。

8月26日上午，香港特区政府检测工作组组长、食物及卫生局常任秘书长陈松青与内地核酸检测支援队（广东组）队长余德文等视察各实验室后确认，检测程序等各方面准备工作进展顺利。

由内地检测机构华大基因运营的“火眼”实验室模式，已在内地多个城市运用，有着大规模核酸筛查的成功经验。在香港，近日还通过了特区政府卫生署的外部质量评估项目评估，符合为香港提供新冠病毒检测的要求。实验室同时符合第二级生物安全水平要求，并已采取相关感染控制措施，确保卫生，妥善处理废物，不会排出有害气体。

“要达成这个目标，需要600名检测人员每天三班轮流工作。”华大基因香港“火眼”实验室前线总指挥曹苏杰说。

陈松青表示，特区政府会确保普及社区检测计划安全有序进行，为市民提供“愿检尽检”的检测服务。

采样方面，特区政府发言人25日表示，已有超过5000名香港医疗人员报名参与工作，特区政府将向当值人员提供足够的防护装备。特区政府在全港18个区设置了逾百个采样中心，从9月1日起即可有序进行采样。采样检测时间为期7天，视进度可再延长。据了解，市民可于8月29日在网上预约，检测结果呈阴性的市民会收到短信通知，如检测结果呈阳性，香港卫生署将会立即跟进处理。

启动“火眼”引发香港各界热烈反响。

“越多市民参与检测，才能越快截断病毒传播链，市民才能越快恢复正常生活。”27日，80多位香港建制派区议员发表联合声明，支持特区政府的“普及社区检测计划”。

香港广东社团总会在公开信中感谢内地驰援香港抗疫工作，吁请广大会员踊跃参与检测，通过快速排查，阻断病毒传播。公开信还写道：“祖国是香港战胜疫情和一切风险的坚强后盾，期望香港社会各界团结一心，共克时艰，早日打赢疫情阻击战。”

《星岛日报》27日发表社评表示，在两地共同努力下，香港终于可以推出大规模检测行动，希望香港市民万众一心，团结抗疫。

香港岛各界联合会会长蔡毅表示，近期香港仍有不少确诊病例源头不明，存在社区传播风险，专家预测病毒可能在秋冬季节变得更活跃。因此，香港防疫必须争分夺秒，在内地的支持协助下，携手构建“早发现、早隔离、早治疗”的疫情防控体系。

《 人民日报 》（ 2020年08月28日 07 版）