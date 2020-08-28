开栏的话

习近平总书记近日对制止餐饮浪费行为作出重要指示，强调“要加强立法，强化监管，采取有效措施，建立长效机制，坚决制止餐饮浪费行为。要进一步加强宣传教育，切实培养节约习惯，在全社会营造浪费可耻、节约为荣的氛围”。

为深入宣传阐释习近平总书记重要指示精神，本报从今天起开设“浪费可耻 节约为荣”专栏，及时报道全社会厉行节约、反对浪费的措施行动，营造浪费可耻、节约为荣的浓厚氛围。

农业农村部

珍惜每餐饭节约每粒粮

本报北京8月27日电 （记者高云才）农业农村部认真贯彻落实习近平总书记关于制止餐饮浪费行为的重要指示精神，切实培养节约习惯。珍惜每餐饭、节约每粒粮成为农业农村部广大干部职工的自觉行动。

中央和国家机关工委《带头制止餐饮浪费 切实培养节约习惯 建设风清气正的政治机关——致中央和国家机关广大干部职工的一封公开信》发布后，农业农村部直属机关党委第一时间转发各直属党组织，要求广大党员干部迅速行动，提高思想认识，以实际行动推动厉行节约、反对浪费特别是餐饮浪费，以良好的机关作风引领社会风尚。农业农村部工会、共青团和妇女组织发挥各自优势，以“最美家书”征集展示等活动为载体，广泛动员干部职工引领带动家庭成员自觉培育良好家风，共同养成艰苦朴素、勤俭持家美德。

农业农村部机关服务中心科学提供餐食，根据用餐人数、季节因素等灵活设计上菜时间和分量，倡导自助餐当天吃完。售饭窗口供应半份菜品，加大监督检查力度，对食品加工各个环节浪费现象零容忍，严格进行奖惩。

辽宁

多措并举制止浪费

本报沈阳8月27日电 （记者辛阳、胡婧怡）主题研学、倡议宣传、创新模式引导文明消费……连日来，辽宁各地各部门认真贯彻落实习近平总书记关于制止餐饮浪费行为的重要指示精神，以多种形式开展“文明消费 节约用餐”行动。

辽宁省商务厅要求各级商务部门积极动员餐饮行业协会、各类餐饮企业等多方社会力量，制作各类宣传板、宣传册发放给餐饮企业和消费者。辽宁省餐饮烹饪行业协会、辽宁省饭店餐饮协会联合向全省餐饮行业企业发出“致全省餐饮企业的倡议书”，提倡“半份半价”“小份适价”，满足消费者多样化的就餐需求。

辽宁省辽勤集团制定38项措施，将制止餐饮浪费纳入食材采购、加工、服务等全过程管理。南方航空公司北方分公司在机舱里推广“绿色飞行”项目，倡导旅客按需用餐，减少浪费。

节约用餐的理念也延伸到线上外卖平台。沈阳奉天小馆花园城店报名参与了外卖平台小份菜的活动，菜品一经上线，销量火爆。据介绍，沈阳已有两成餐饮商户推出小份菜、半份菜，在外卖平台首页设有“光盘行动”活动会场，引导商家和顾客节约餐饮。

《 人民日报 》（ 2020年08月28日 04 版）