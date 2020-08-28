不折不扣完成贫困劳动力稳岗就业任务

新华社广州8月27日电 东西部扶贫协作稳岗就业工作座谈会27日在广州召开。中共中央政治局委员、国务院扶贫开发领导小组组长胡春华出席会议并讲话。他强调，要深入贯彻习近平总书记重要指示精神，落实党中央、国务院决策部署，进一步加大东西部扶贫协作力度，全面落实贫困劳动力就业优先政策，不折不扣完成贫困劳动力稳岗就业目标任务。

胡春华指出，贫困劳动力稳岗就业是决战决胜脱贫攻坚必须抓紧抓好的关键之举，决不能掉以轻心、松劲懈怠。要坚持“稳”字当头，确保已经就业的外出贫困劳动力实现稳定就业。东部省市要全面落实好贫困劳动力稳岗就业任务，强化援企稳岗和就业奖补等举措，加强就业困难人员服务保障，切实把贫困劳动力稳在岗位、稳在就业地。中西部省区市要主动做好跨省务工劳务对接，多措并举稳住省内就业，加强返乡人员安置帮扶，履行好贫困劳动力稳岗就业主体责任。

胡春华强调，促进贫困劳动力稳岗就业任务重、难度大，各地要坚持五级书记一起抓，统筹做好疫情防控和就业帮扶。各有关部门要加强统筹协调，督导做好信息和工作对接，形成工作合力。

在广州期间，胡春华还召开脱贫攻坚与乡村振兴战略有机衔接工作座谈会，主要听取东部9省市关于完善东西部协作机制的意见建议。

《 人民日报 》（ 2020年08月28日 04 版）