国家卫健委：8月27日新增确诊病例9例 均为境外输入病例

人民网北京8月28日电（董童）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至8月27日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，8月27日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例9例，均为境外输入病例（四川4例，上海3例，福建1例，广东1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，均为境外输入病例（均在上海）。当日新增治愈出院病例45例，解除医学观察的密切接触者1654人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例193例（其中重症病例4例），现有疑似病例3例。累计确诊病例2464例，累计治愈出院病例2271例，无死亡病例。

情况显示，截至8月27日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例288例（其中重症病例4例），累计治愈出院病例80091例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例85013例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者814039人，尚在医学观察的密切接触者10040人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者16例（均为境外输入）；当日转为确诊病例2例（均为境外输入）；当日解除医学观察21例（境外输入18例）；尚在医学观察无症状感染者358例（境外输入313例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例5288例。其中，香港特别行政区4755例（出院4200例，死亡81例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区487例（出院462例，死亡7例）。