绵阳四0四医院战“疫”迎难而上 向地方交出满意答卷

2020年，一场突如其来的新冠肺炎疫情波及全国。在这场没有硝烟的战争中，绵阳四０四医院作为国家三甲综合医院临危受命、迎难而上，成为绵阳市唯一一个市级定点救治医疗机构，在历经2个多月的奋战后，取得了来院患者“零”漏诊、危重患者“零”死亡、医护人员“零”感染的成绩。

绵阳四0四医院成立新冠肺炎指挥部。（绵阳四0四医院供图）

临危受命 肩负打赢疫情阻击战重大责任

1月17日，医院第一时间成立由书记和院长共同担任组长，总负责，院班子成员任副组长、分工负责，各职能部门负责人为组员的绵阳四0四医院新冠疫情防控领导小组，下设疾病防控组、医疗专家组、医疗救治组、物资保障组、后勤保障组等9个工作组同时开展工作，形成全院疫情防控工作指挥体系，从“人、财、物、工作制度、重点区域”全面梳理，做到全员管理、全面考核，防范化解系统风险。

1月21日，绵阳市第一例疑似患者收入丰谷分院隔离病区，医院立即启动应急预案，涵盖感染科、呼吸内科、重症医学科等专业24位成员组成的首批医疗救治组第一时间就位开展救治工作；专家组同步介入患者诊疗方案的制定，为确保科学、精准、多学科救治提供有力支持。

医院第一时间强化医防联动，整体推进预检分诊、发热门诊、医疗救治等各项工作。按照“集中患者、集中专家、集中资源、集中救治”的原则，“一人一策，一人一团队”的工作思路统筹医疗资源，全力以赴救治确诊患者和疑似患者。医院领导班子把对患者负责、对医疗卫生事业负责、对全市人民负责作为“军令状”，坚守岗位、靠前指挥，深入一线，及时发声指导，主动采取行动，做到守土有责、守土担责、守土尽责。

（绵阳四0四医院供图）

有效应对 让临时措施成为长效机制

面对复杂严峻的形势，医院领导班子在绵阳市委市政府及市卫健委的领导下，与时间赛跑、与病魔较量，全院员工取消春节假期，随时待命；采取“5+2白加黑”工作模式，召开疫情专项工作例会27次，及时传达贯彻上级最新决策部署，安排部署下一步工作，切实统一全院思想和行动；实行每日研判工作机制，编写工作简报56期，及时向市卫健委及相关部门汇报工作进展，建立信息传递、协商会商、疫情推送等工作机制；开通新冠肺炎网上咨询，方便广大患者及时得到专业解答；连续73期通过微信、网站等宣传新冠肺炎科普知识，科学指导公众正确认识和预防疾病。

医院领导班子思想统一、行动一致，高效运转、团结协作，迅速启用407医院和北川后备医院，启动丰谷负压病房改建和院区改扩建工作，开通采购绿色通道，协调紧急采购负压救护车、ECMO（体外膜肺氧合）、车载CT等新冠肺炎疫情防控重要设施设备，总预算金额3000万元左右。

在医院领导的率先垂范下，医务人员一边积极救治，总结经验，一边发挥三甲综合医院的科研优势，围绕“绵阳市新冠肺炎医疗救治体系建设及关键救治技术应用研究”框架和思路，锁定应急管理、预检分诊、医疗救治、院感防控四个研究方向开展科技攻关，撰写论文89篇。

（绵阳四0四医院供图）

激发党的基层组织动力 增强党员战斗力

医院党委组织开展“我是党员我带头”承诺，支部请战书、重温入党誓词、设立党员示范岗等系列活动。党委书记周云，党委副书记、院长蒋正方及班子成员做表率、干在前，统筹、协调、一线、保障等工作分工到位。71名一线骨干向党组织提交了入党申请书，6名同志火线入党，光荣成为中共预备党员。

在医院党委带领下，感染大科第二党支部丰谷分院病区践行“主战场”的不畏生死、大美医者；感染大科第一党支部感染科发热门诊诠释“前哨站”勇担使命、遂行军令；门诊医技大科第一党支部门诊部、第七党支部急诊科展开预检分诊，第三党支部医学放射科、第四党支部检验科彰显“识别者”的高山景行、精准诊判；行政第一、第二、第三、第四党支部党员干部和职工坚守岗位当好“勤务兵”，千方百计、多方协调保障防护物资，组织院感和科研组的专家研究强化防护标准和物资紧缺的替代方案，尽最大力量为疫情防控提供后勤保障和服务；临床各党支部守护岗位，保障每一位住院患者及家属的安全和正常救治……每个支部动力十足，每名党员战力不减，传递了正能量，亮点战胜疫情的“一盏灯”。

4处党员示范岗在急诊科出入口、住院大楼入口、感染科发热门诊及丰谷分院设立，增强了党员的荣誉感、责任感，筑牢了疫情防控防线。在医院党委的关心关爱下，院工会组织慰问看望一线医护人员及其家属、轮休隔离医务人员及家属，为全院职工办理商业保险，增强风险抵御能力，生动践行党组织是抗击疫情的中流砥柱。

一切为了患者 向地方交出满意答卷

随着确诊及疑似患者的收治增强，医院坚持“一人一方案、一人一团队”策略，根据国家、省市诊疗规范，对在院确诊及疑似患者提供救治、饮食、心理辅导工作，及时总结经验，精心救治在院病例，及时洞悉患者病情变化，对有加重倾向患者提前干预。

实施多学科诊疗制度，安排省市级新冠状病毒专家组成员，市级中医专家，心理治疗专家实时对收治病例实施相应治疗。建立远程查房制度，与华西医院建立5G+远程会诊系统，实时交流危重症患者病情。

医院先后组建医疗、护理、行政后勤三批次志愿者梯队，326名党员、367名群众及民主党派人士主动请缨，投入抗疫一线。统筹协调从10个科室抽调了6批次，共50余名医生、100余名护士参与到感染科和丰谷分院病区的医疗救治一线工作。

广大医务工作者特别是党员同志经受住了严峻考验，他们跟时间赛跑、与病魔较量：感染科主任刘冰，作为绵阳市新型冠状病毒感染的肺炎医疗救治专家组组长，会诊、培训、讲课、选址.....一直处于“连轴转”，坚持在首道防线；丰谷分院病区主任龙波，这位“主战场”的上头雁，沉言少语，一心只牵挂着患者,从疫情开始到结束，他从未离开过自己的岗位一天……

在患者最需要的关键时刻，全体医务人员处处体现大爱无疆、夙夜为民的职业情怀，成为了让更多的人看见抗击疫情的“希望灯”：２月２日，全市首例被治愈的患者安某，从丰谷分院出院；3月10日，全市首例重症患者王某出院……

3月13日，全市最后一位危重症患者毛某出院。患者陆续治愈,给广大市民树立了医疗救治信心，让患者和群众安心。

疫情不终，战斗不止。这场没有硝烟的战场上，医院领导班子带领全院员工坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策，治愈确诊和疑似患者95人，接诊发热病人5679人，用实际行动向绵阳人民交出一份满意答卷。

在疫情防控常态化的情况下，全院医务人员把抗疫精神转化为继续践行党中央健康中国战略和大力弘扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的新时期崇高职业精神；转化为传承“悬壶济世”的社会责任感和“大医精诚”的职业操守，枕戈待旦、提灯奋进。（四川绵阳四0四医院供稿）