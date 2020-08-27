乌鲁木齐：重点小区核酸检测后逐步恢复正常生产生活秩序

新闻发布会现场。马亮 摄

人民网乌鲁木齐8月26日电（萨妮娅）“经过艰苦的努力，当前乌鲁木齐疫情防控形势积极向好，疫情防控工作阶段性成效也进一步巩固。”26日下午，新疆维吾尔自治区人民政府新闻办召开疫情防控第三十五场新闻发布会，发布会上，自治区党委宣传部副部长、新闻发言人王武龙说。

自治区党委宣传部副部长、新闻发言人王武龙介绍情况。马亮 摄

截至8月25日24时，新疆（含兵团）现有确诊病例124例（重症4例），无症状感染者44例，均在乌鲁木齐市；尚有3024人正在接受医学观察。7月15日0时至8月25日24时，累计治愈出院确诊病例702例，无症状感染者解除医学观察194例。

王武龙介绍，为确保全市各族群众的身体健康和生命安全，从今天开始，乌鲁木齐市将对重点小区再次进行核酸检测，之后将进一步调整疫情防控政策，逐步恢复正常生产生活秩序。