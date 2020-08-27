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国家卫健委：8月26日新增确诊病例8例 均为境外输入病例

2020年08月27日08:27 来源：人民网-人民健康网

人民网北京8月27日电（董童）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至8月26日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，8月26日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例8例，均为境外输入病例（四川4例，河北2例，上海2例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。当日新增治愈出院病例31例，解除医学观察的密切接触者1189人，重症病例较前一日减少3例。

境外输入现有确诊病例212例（其中重症病例4例），现有疑似病例1例。累计确诊病例2455例，累计治愈出院病例2243例，无死亡病例。

情况显示，截至8月26日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例324例（其中重症病例4例），累计治愈出院病例80046例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例85004例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者813571人，尚在医学观察的密切接触者11227人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者19例（均为境外输入）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察18例（境外输入12例）；尚在医学观察无症状感染者365例（境外输入317例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例5267例。其中，香港特别行政区4734例（出院4161例，死亡79例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区487例（出院462例，死亡7例）。

(责编：董童、杨迪)


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