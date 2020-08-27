超八成受访者愿意为更好的体验多花钱

随着生活水平的提升，人们的消费观念和诉求也在改变。尤其是很多年轻人的消费，开始更多地围绕体验进行。他们注重吃得地道、穿得有格调，看重设计、文化和购物环境。他们也更愿意为了综合的、无形的休闲娱乐项目和产品花钱，如民宿、主题公园、潜水等。你愿意为了获得更丰富的体验多花钱吗？

近日，中国青年报社社会调查中心通过问卷网（wenjuan.com），对1022名受访者进行的一项调查显示，86.6%的受访者愿意为了获得更好的体验多花钱，受访者最喜欢的两种体验式消费是试用类（49.9%）和互动类（49.2%）。进行体验式消费，受访者最关注的两个因素是技术含量（49.9%）和新奇有趣（48.9%）。对于体验式消费，受访者最大的担忧是，商家以“体验”为噱头，出售质量低劣的产品和服务。

受访者最喜欢试用类和互动类的体验式消费

家住成都的孙心怡今年夏天当上了妈妈，产假期间，她经常用婴儿车推着孩子到家附近的购物中心散步。“自从有了宝宝，我出门吃饭、买东西越来越看重购物环境。购物中心环境就比较舒适，吃饭、购物、娱乐都可以，还有设备齐全的母婴室。在工作日，像我这样在购物中心带孩子的妈妈和老人特别多”。

最近几年，住民宿作为一种体验式消费受到年轻人的欢迎。

李子明（化名）从去年10月开始在北京市朝阳区太阳宫附近经营一家民宿，临近十一假期，他正忙着布置新客房。

“住民宿的客人分为很多种。比如拖家带口来旅游的，住民宿比较方便，有家的感觉。喜欢聚会聚餐的年轻人也可以租民宿开派对。也有公司租民宿开会和培训。”李子明说。

调查显示，购买某种产品或服务，86.6%的受访者愿意为了获得更好的体验多花钱，10.7%的受访者表示说不好，仅2.7%的受访者不愿意。

体验式消费有很多类型，调查显示，受访者最喜欢的两种是试用类（49.9%）和互动类（49.2%）。然后是行动类（45.5%）和展示类（43.5%）。其他还有情感类（39.3%）、思考类（37.1%）等。

“体验式消费是体验经济的重要组成部分。”北京工商大学国际经管学院旅游管理系主任、副教授张运来介绍，“当下，很多消费者更关注整体的消费体验。这些体验包括四个方面：一是对产品本身功能的体验；二是情感体验，比如消费带来开心或愉悦的感受；三是认知体验，比如从消费中增长知识、扩大视野；四是社会体验，比如通过消费活动建立与他人及社会群体的连接”。

调查显示，进行体验式消费，受访者最关注的两个因素是技术含量（49.9%）和新奇有趣（48.9%），格调和价值观（44.6%）、文化内涵（44.0%）、美观精致（43.7%）、经济实惠（41.9%）和情感共鸣（37.7%）也是被关注较多的因素。

齐宇（化名）在深圳某移动营销公司工作，虽然马上要“奔三”，但他自嘲仍是一个“爱玩的大孩子”。“新出的游戏、新开的餐厅、新上的数码产品、流行的运动，即使感觉有点小贵，我也想体验一下。反正很多事物只是尝试一次，多花点钱也没关系”。

张运来指出，从生产商角度看，体验式消费的流行要求生产商在设计产品时，不能只坚持功能导向，而要注意满足消费者的购买前、购买中、使用中以及使用后的全面体验。从销售商角度看，要注重主题型消费场景的搭建。比如主题餐厅，不仅出售饮食，还通过声、光、电等技术手段和文化内涵来丰富消费者的用餐体验。

58.6%受访者担心商家以“体验”为噱头，出售质量低劣的产品和服务

“民宿做好了，可以成为网红打卡点。”李子明说，民宿中高端的、风格突出的，被一些年轻人租来拍写真，“民宿对他们来说已经不只是一个落脚的住处了”。

受访者希望在消费的过程中获得什么体验？调查显示，感受快乐（47.5%）和增长见识（46.7%）是选择最多的两种诉求，然后是释放压力（41.7%）、激发想象力（40.7%）、获得成就感（40.3%）。

在家休产假期间，孙心怡迷上了买厨房小电器，还会把自己做的美食拍照发到朋友圈。“好不容易有了居家的机会，我就想享受一下生活。虽然有的东西买回来只用了一次，但我看着自己的作品，会很有成就感，觉得自己还是很有情调、很时尚的”。

调查显示，受访者还希望通过体验式消费获得归属感（36.3%）、进行自我表达（34.8%）、获得优越感（29.3%）。

张运来分析，体验式消费之所以产生，至少有两方面原因：第一，它是建立在产品极大丰富的前提下。消费者有了更多的选择，造成生产商之间竞争激烈，迫使生产商不断创新，以满足消费者的多种体验需求。第二，它是建立在人们生活水平提高的基础之上。当人们有足够的财力、时间，才会产生体验式消费需求。消费者愿意为体验式消费埋单，反映了消费理念的升级。

对于体验式消费，受访者也存在担忧。58.6%的受访者担心商家以“体验”为噱头，出售质量低劣的产品和服务，48.3%的受访者感觉“体验”作为无形的产品，品质不好衡量，48.0%的受访者担心消费过程的体验被排除在消费者维权项目之外，47.0%的受访者指出一些“体验式营销”实为新的传销手段，43.4%的受访者认为如果不思考判断，就可能进行有害身心健康的体验。

“有些不法分子就利用所谓的‘体验式营销’去骗人。”齐宇说，他父母曾经有几次被拉去参加“体验式”的产品试用活动，“据爸妈说，被拉去的都是老年人，主办方大都是卖保健仪器的，先开讲座，讲产品如何好用，销售体系如何靠谱，然后让老年人购买或交钱成为会员，再拉亲戚朋友进来”。

电商直播是当下流行的一种体验式消费。孙心怡坦言，她在看电商直播时会忍不住“剁手”买主播推荐的东西，“有的确实质优价廉，有的则不靠谱”。

“线上消费和线下消费的体验存在差异。线上消费获得的体验，类型数量和质量均低于线下消费。主要原因是线上设计激发消费者听觉、味觉、嗅觉、触觉的场景，存在一定障碍。”张运来分析，即使存在障碍，线上经济也同样要注重消费体验。比如服饰网店利用VR技术来实现试穿，平台提升物流配送速度、实现免费退换货等。而线下商家早已向体验式商业转型。比如家居店不仅提供产品功能体验，还提供体验式消费场景，为消费者提供关于家装布局、搭配方面的认知体验，给消费者带来愉悦、自在的情感体验。很多消费者即使不购物，也已经把在店里“闲逛”当作休闲方式，这是一种社会体验。

中青报·中青网记者 周易 来源：中国青年报