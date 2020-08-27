全球新冠疫情蔓延趋缓？ 美当局承认夸大血浆疗法

中新网8月26日电 据美国约翰斯·霍普金斯大学最新统计数据显示，截至北京时间26日8时28分，全球新冠确诊病例累计超2381万例，累计死亡逾81.7万例。世卫组织表示，全球疫情蔓延速度正在减缓；美国食药局局长就夸大血浆疗法效果道歉；巴西总统长子确诊感染新冠肺炎；俄罗斯拟在9月启动疫苗接种工作。

世卫：疫情蔓延速度趋缓

美洲地区最显著

新冠疫情仍在全球蔓延，不过世界卫生组织最新数据显示，大部分地区的疫情蔓延速度正在趋缓，其中美洲地区减缓趋势最显著。

根据世卫组织24日晚公布的疫情通报，上周新增确诊病例超过170万，新增死亡病例约3.9万人。截至8月23日，7天期间的数据显示，全球新冠肺炎的新增确诊病例比前一周减少5%，新增死亡病例则减少12%。

世卫组织指出，除东南亚与东地中海地区之外，所有地区的新增病例数都在减少。

截至目前，美洲仍是受创最严重的地区，占了上周所通报新增病例的半数及死亡病例的62%。不过美洲地区也呈现最显著的趋缓幅度，比起前一周，新增病例数减少11%，而新增死亡病例减少17%，部分原因是美国与巴西通报的新增病例减少，这两个国家是目前全球疫情最严重的国家。

美食药局局长就夸大血浆疗法道歉

佩洛西批其应“感到羞耻”

目前，美国新冠确诊病例累计超577万例，死亡逾17.8万人。

美国食品药品监督管理局(FDA)日前在总统特朗普施压下，宣布紧急授权新冠血浆疗法。但当局公布消息时引用的数据，被揭发存在错误，FDA局长哈恩为此道歉。

特朗普曾经宣称，使用新冠康复者的血浆，能降低35%死亡率，形容是“惊人的数字”，哈恩和其他卫生官员之后纷纷重复这个说法。

不过专家随即指出，这个数据是错误的。美官员宣称，有关数据来自美国最大医疗集团之一Mayo Clinic一项涵盖3.5万名患者的研究，然而负责该项研究的专家赖特否认，认为这可能是FDA综合了Mayo Clinic和其他研究后自行得出的结论。

FDA发言人米勒之后承认，35%指的是“在Mayo Clinic接受高剂量抗体与低剂量抗体患者间的死亡率风险相对差异”。哈恩也道歉称“我应该说清楚的是，这项数据显示的是降低相对风险而非绝对风险”。美国众院议长佩洛西批评称，哈恩应该为夸大事实感到羞耻。

巴西总统长子确诊

乌前总理季莫申科接受重症监护治疗

巴西确诊病例超366万例。当地时间8月25日，巴西总统博索纳罗长子、参议员弗拉维奥·博索纳罗确诊感染新冠肺炎。弗拉维奥的顾问团队表示，他已开始服用羟氯喹和阿奇霉素，目前未出现感染症状。他也成为继博索纳罗夫妇及其幼子后，又一名感染新冠肺炎的家族成员。

据乌媒报道，感染新冠病毒的乌克兰前总理、祖国党主席尤利娅·季莫申科病情严重，已于当地时间24日晚开始接受重症监护治疗。

距离美国举行总统选举还有大约10周的时间，美国民主党总统候选人拜登的竞选团队24日证实，拜登和他的竞选搭档卡玛拉·哈里斯将定期接受新冠病毒检测。拜登发言人表示，如果拜登或哈里斯检测结果呈阳性，竞选团队将告知公众。

拉美首款本土研发疫苗开展临床试验

俄拟9月启动疫苗接种工作

全球多国正加快新冠疫苗研发的步伐。古巴24日启动首款本土候选新冠疫苗临床试验，这是拉美地区首款本土研发并开展临床试验的候选新冠疫苗，研究人员将对676名年龄在19岁至80岁之间的志愿者注射该疫苗，试验结果将于2021年2月发布。

印度报告的单日新增病例，已连续第18天居全球之首。印度医学研究委员会总干事巴加瓦今25日宣布，3款新冠肺炎疫苗正进行临床试验，一款疫苗处于第2、3期试验，另两款完成第1期。

俄罗斯卫生部表示，四万名志愿者将参加新冠疫苗注册后试验，每一位志愿者在接受新冠疫苗接种后都须观察半年。俄加马列亚流行病学和微生物学国家研究中心主任亚历山大·金茨堡透露，俄罗斯联邦卫生监督局将对批量生产出来的上市疫苗进行检查，在此之后，于9月15日至20日之间启动疫苗接种工作。