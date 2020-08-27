出生缺陷防控咨询师成年轻人职业新选择

8月25日，人社部发布出生缺陷防控咨询师从业情况报告。报告显示，我国每年约有1500万新生儿出生，计划怀孕夫妇约1279万。按照家庭的咨询需求，全国各级政府机构、妇产医院、儿童医院、专业公共卫生等机构，均应至少配备1-2名出生缺陷防控咨询师。

全国妇幼卫生监测办公室、中国出生缺陷监测中心主任朱军指出，出生缺陷不仅严重影响着儿童的生命健康和生活质量，而且造成巨大的经济损失与社会影响。当前出生缺陷防控咨询领域相关人力资源匮乏，人才队伍尚未建成，未来职业前景较好。

今年，出生缺陷防控咨询师被人社部正式确定为新职业，该职业是指从事出生缺陷防控宣传、教育、咨询、指导以及提供出生缺陷发生风险的循证信息、遗传咨询、解决方案建议、防控管理服务及康复咨询的人员。

目前，出生缺陷防控咨询师正成为一部分年轻人的职业新选择。

据了解，出生缺陷病种多，病因复杂，已知的出生缺陷超过8000种，基因突变等遗传因素和环境因素均可导致出生缺陷。目前，我国每年出生90万至100万缺陷儿。

38岁的付天明就职于成都市某妇幼保健院优生学科及产前筛查中心。在妇产科工作近7年后，他开始专职投身于出生缺陷防控咨询这个全新领域。他所在地区传统妇产科医生对出生缺陷防控知识极度欠缺。他专职从事出生缺陷防控咨询工作后，做了4件事，构建“孕前-产前-产后”全链条出生缺陷防控网络：为孕妇提供免费婚前检查、孕前检查、血清学产前筛查、新生儿疾病筛查等服务，使出生缺陷防控网络覆盖当地各级医院；开展以出生缺陷防控为主题的科普巡讲；建设出生缺陷防控云端咨询平台，实时咨询、实时会诊、实时随访；开展一系列与出生缺陷防控相关的科研、新技术推广等活动。

“有一天我们下乡去做出生缺陷防控工作，在蜿蜒的山路上遇到一场瓢泼大雨，打开车灯还是看不清前面的路，一路艰辛。”51岁的出生缺陷防控咨询师王瑞红，从学校护理专业毕业后入职云南省第一人民医院，跟随著名遗传学专家朱宝生从事出生缺陷防控工作。30年里，他们数百次下基层培训医务人员，并举办生育健康科普讲座等。

沧源县农村有一对佤族夫妇，他们的第一个孩子身有残疾，怀二胎时，正赶上王瑞红和当地计生部门干部入户进行出生缺陷防控筛查。王瑞红建议他们采血做检查，结果证实这个未出世的孩子基因也有问题。

有一次，一对夫妇带着孩子来到医院，出门诊的王瑞红看到孩子当即说：“赶紧去做个检查”。果然，孩子被确诊患有苯丙酮尿症，一种先天性常染色体隐性遗传代谢病。当时，孩子的妈妈已再次怀孕，王瑞红经过产前检查发现胎儿也有这种遗传病，建议对方引产。“您是活神仙吗？”孩子的妈妈很感激。王瑞红解释道，得苯丙酮尿症的孩子身上有一股烂苹果味道，很特别，可以帮助医生辨认。

“我的手机17年来没有关过机，是一条防生育缺陷的流动热线，有时候半夜还会有患者打电话来咨询或者求助。”王瑞红说。

“出生缺陷防控咨询师这份工作阻止了有缺陷的孩子出生，对一个国家人口素质的提高很有意义。”王瑞红说，现在在贫困和偏远地区，出生缺陷防控工作者更稀缺，年轻人选择了这份职业，是好事，希望他们能够坚守下去。

中青报·中青网记者 李桂杰 来源：中国青年报