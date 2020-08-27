江苏大学“半份菜”助力光盘行动

“打烊特价处理喽，你看到的所有菜品、所有饮品，全部清空。”每天下午5点半过后，江苏大学医学院的“蓝调饭儿”移动餐车内就会传出店长汤茜茜响亮的吆喝声。她说，为了减少“舌尖上的浪费”，保障餐车每天的十几种菜品全部售出，每晚打烊前，移动餐车会推出一荤一素的5元特价套餐。

近日，江苏大学持续推出特价菜、半份菜、光盘换饮料等多项特色活动，鼓励师生厉行节约，养成勤俭节约的生活习惯。该校为食堂墙壁、桌面、窗口张贴“粒米虽小君莫扔，勤俭节约留美名”“光盘行动，从我做起”等各式宣传标语和图片，以此营造浪费可耻、节约为荣的校园氛围。学校团委与后勤部门还在食堂入口处竖起“拒绝浪费，一起光盘”的展板，倡议大学生共同签名。

江苏大学电气工程学院学生周国澳选购了一份锡纸花甲和米饭作为晚餐。用餐结束后，他在收餐处用“光盘”免费换取了一瓶饮料。他说：“吃多少点多少，够吃就行，不能随意浪费。作为一名当代大学生，要带头厉行勤俭节约，反对铺张浪费。”

最近，该校食堂工作人员严昌身兼文明督察员工作。食堂每天的开餐时段，他会和大学生志愿者组成文明督察队，在第七食堂巡察学生的就餐秩序，劝诫发现的浪费食物行为。严昌说：“看到同学们点得多，就会提醒‘要少取或者购买半份’。同学们从小就受到过爱惜粮食的教育，还是非常配合的。”

江苏大学副校长吴春笃表示，光盘行动不是一阵风，厉行节约、反对浪费是每个人的责任。学校将加强食堂考核，注重过程管控，杜绝餐饮浪费现象，建设节约型校园，还将在师生中持续开展系列宣传活动，让节约观念入脑入心。

（吴奕 中青报·中青网记者 李超）