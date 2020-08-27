开学不足一周 美阿拉巴马大学已有566名师生感染新冠

中新网8月26日电 据外媒25日报道，美国阿拉巴马大学开学还不满一周，但学校已有566名学生及教职工被确诊感染新冠病毒。

报道称，上述数据来自阿拉巴马大学24日发布的疫情数据报告。其中，有531名感染的学生及教职工来自位于塔斯卡卢萨的主校区。据称，这些数据还不包括在8月19日之前回到塔斯卡卢萨校区的310名被确诊感染的学生。

对于这一情况，阿拉巴马大学副校长凯莉·莱因哈特称，“学校有足够的场所来隔离感染新冠病毒的学生。”“有很多学生选择回家休养。”

据报道，为遏制疫情蔓延，塔斯卡卢萨市市长沃尔特·马多克斯24日宣布，从24日晚上开始，酒吧将关闭两周。餐馆也必须取消酒吧服务两周。

阿拉巴马州州长凯·艾维对此举表示肯定，并表示，“在学生重返校园的同时，塔斯卡卢萨政府及当地大学官员正致力于确保他们健康和安全。”“如果我们不迅速采取行动，局面就有可能失去控制。”