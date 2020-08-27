北京西城区餐饮企业“晒光盘”有奖

北京青年报记者昨日从西城区获悉，为响应“光盘行动”，该区市场监管局已经行动起来，向全区所有餐饮企业广泛宣传“光盘行动”，要求“餐厅不多点、食堂不多打、厨房不多做”。

据介绍，西城区市场监管局与区精神文明建设委员会办公室联合印制了“光盘行动”的宣传材料，要求全区每户餐饮单位领取一个台卡、20个桌牌、两张海报，摆放和张贴在收银台、餐桌、墙壁等处，随时随地提醒顾客珍惜粮食、节约用餐。据统计，西城区市场监管局共发放台卡4450个、桌牌89950个、海报89500张。

同时，西城区市场监管局结合阳光餐饮、品质餐厅、示范街创建工作，在检查和培训中融入“光盘行动”元素，对200户2020年品质餐厅、示范街34户餐饮企业及过往评选出的712户品质餐厅进行宣传贯彻，进一步推进“光盘行动”。

西城区市场监管局与区饮食行业协会联合对餐饮企业发出倡议，建议服务员引导消费者按人按量合理点餐，对剩菜剩饭进行打包，及“晒光盘”活动等激励措施。同时，在打造西城区260家疫情防控示范餐饮店工作过程中，区市场监管局开展线上、线下宣传培训活动，在普及餐饮服务食品安全操作规范的同时，要求企业在制作过程中减少浪费，厨余垃圾减量，倡导推出小份菜、半份菜、组合餐等形式宣传贯彻“光盘行动”。

此外，区市场监管局将全区餐饮行业分级分类建立微信群。根据企业类别，分别建立老字号、连锁企业，养老、集配、中央厨房、学校食堂、工地食堂群等重点领域微信群。

同时根据监管职责，分为区级餐饮群和各街道所餐饮群，通过微信群全覆盖推送“光盘行动”“拒绝舌尖上的浪费”等温馨提示。

下一步，西城区市场监管局会将“光盘行动”宣传工作纳入日常监管，以及品质餐厅、示范街的评选工作中，将“光盘行动”落到实处。

（记者 解丽）