北京新冠肺炎确诊病例全部清零

本报讯（记者 蒋若静）北京青年报记者昨日从北京市卫健委获悉，8月25日，随着地坛医院的最后两名大连市疫情关联病例、境外输入病例治愈出院，北京新冠肺炎确诊在院病例全部清零。截至8月25日，全市已经连续19天无新增确诊病例。昨日，北京市卫健委还披露了近期大连疫情关联病例和境外输入病例的救治过程。

7月27日，北京通报新增一例大连市疫情关联病例、新增一例境外输入病例，打破了北京自新发地聚集性疫情之后已经保持了连续21天无新增报告确诊病例的纪录。之后，又相继有三例大连市疫情关联病例、一例境外输入病例确诊。

据介绍，大连市疫情关联病例的四名患者均被收治在北京地坛医院，临床分型是普通型，病情相对较轻。但第一位患者入院时，心理负担较重，医护人员耐心做好心理疏导工作，平复情绪；同时，多学科专家组成的专家组每天两次查房，及时评估患者病情变化，防止向重型发展。同时积极采用中西医并重诊疗，进行对症支持等治疗，四名患者发热等临床症状得到了明显缓解。

境外输入的病例中，其中一名为男性，患者年龄较大，又有高血压、糖尿病等基础病，入院后高热不退，很快发展成临床重型病例。从影像学来看，已经接近危重型边缘，处于呼吸衰竭进展状态。专家组坚持每天会诊，中西医并重进行治疗，医护人员日夜密切监测，认真关注气道管理、振动排痰、手卫生、患者免疫调节、营养支持等每一个环节。住院两周后，在地坛、天坛、朝阳、协和、宣武、复兴、安贞，以及中医院等多院医护人员的共同努力下，经过密切监测，联合应用经鼻高流量吸氧、无创呼吸机、俯卧位通气治疗等，患者终于渡过了最危重阶段，核酸检测连续阴性，医护人员同时对其患有的基础慢性病进行积极治疗，终于迎来了康复出院这一天。

截至8月25日，北京地坛医院已连续进行疫情防控和病例救治工作220余天，共收治确诊病例612例，其中境外输入病例122例；重型病例63例，危重型病例32例。在收治的所有确诊患者中，男性322例，女性290例，平均40岁。此外，地坛医院还接收机场和集中观察隔离点转送筛查人员3099人。目前，北京地坛医院所有临床科室已经全部恢复社会面服务，业务量逐步回升，已超过去年同期的一半。地坛医院作为首都新冠肺炎病例的重要骨干救治力量，将时刻保持疫情防控戒备状态，随时应对处置突发情况，保障公众健康，维护首都安全。