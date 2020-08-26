平安健康（检测）中心亮相“2020中国财富论坛”

8月22至23日，由青岛市人民政府主办的“2020中国财富论坛”在青岛举行。政府领导、行业专家、企业高管等嘉宾受邀出席“生命财富与大健康”高峰论坛，探讨疫情给产业带来的新变化，构思如何打造注重质量、效率与效益的大健康产业生态圈。

据介绍，新冠肺炎疫情期间，平安医保科技旗下平安健康（检测）中心调动多方资源推出“4+1”行动，并在疫情后期倾全国实验室之力支援武汉，推出新冠无忧检查，通过“核酸检测+抗体检测+CT筛查”三项合一服务，全面助力复工复产复学。

平安医保科技工作人员介绍，随着疫情防控进入常态化，平安健康（检测）中心开始思考总结抗疫过程中的经验，持续创新完善医疗服务模式，以期更好地服务社会。通过旗舰、卫星、加盟、托管、移动等多元服务模式赋能，强化各级医疗机构的医技服务能力。一方面，中心依托医联体内各县区龙头医院和自身医技服务能力，采用共建和独立第三方模式完善区域影像和检验平台，打造区域医技生态体系，为医联体内的医疗机构提供同质化服务，逐步构建覆盖医、养、健等一站式多元健康服务体系，为民众提供一站式医疗健康服务。另一方面，针对基层公共卫生服务项目，借助互联网、物联网技术和移动公卫车，让医疗设备跑起来，移动、灵活地为医疗资源匮乏和交通不便的民众提供基层公卫服务，助推医疗资源下沉，提高本地基层医疗服务水平。

该工作人员还表示，目前，中心已在协同包括平安集团在内的多方资源，构建线上线下全面健康服务管理闭环。其中，与平安好医生深度合作，实现基于健康人群和疾病人群差异化的健康管理；与平安健康险、商业保险等业态共同推进，利用医疗级线下实体资源，实现平安医疗生态圈闭环管理，构建完整健康管理的生态闭环；基于线上线下完整健康数据的分析，实现更为科学、精细化的健康管理，保障用户的生命健康。