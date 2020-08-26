香港医护界积极参与普及社区检测计划

新华社香港8月25日电 香港特区政府发言人25日表示，9月1日起推行的普及社区检测计划（普及计划）目前已有5000余位医护人员报名参与。发言人感谢医护界对普及计划的支持。

发言人表示，公务员事务局和食物及卫生局25日傍晚与医护界团体举行会议。会上特区政府介绍了参与普及计划的医疗人员编配情况、呼吸器测试，以及采集样本和其他训练的细节安排。

据介绍，普及计划9月1日正式开展，为期7日，视进度情况再延长不超过7日。特区政府会在全港各区设立社区检测中心。检测场地都经卫生署和机电工程署人员评估确认。各中心会按卫生署的建议，实施各项感染控制措施。当值人员也会得到足够的保护装备，包括合适的呼吸器（或同等配备）、眼部防护装备、保护衣、手套等。

社区检测中心的开放时间从早上8时至晚上8时，中间会安排时间进行清洁和消毒。市民须先行在网上预约，填写个人资料，拣选检测地点和时段。发言人呼吁市民为了自己和家人健康，踊跃参加普及计划。

《 人民日报 》（ 2020年08月26日 06 版）