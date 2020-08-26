“当前美国一些人所主张的对抗性对华政策，正在阻碍两国间正常的社会交往，这不符合两国利益。”美国密苏里大学堪萨斯城分校荣誉学院院长、埃德加·斯诺纪念基金会会长詹姆斯·麦克库思科日前对本报记者如是说。

麦克库思科认为，美国一些人将同中国的任何交往都视为威胁，这正在破坏两国之间近50年来建立起来的各种联系。中国不是美国的敌人，但现在连来自中国的学生和学者都被个别美国人以怀疑的目光看待，希望这一局面能尽快被扭转。

“我们没有任何理由不与中国合作，双方应该在不同领域建立并维持友好和相互合作关系。贸易关系是最明显的例子，这是一个双方都能从合作关系中获益的领域。”麦克库思科说：“我们需要加倍努力维护与世界各国的自由贸易关系，特别是与我们最重要的贸易对象——中国的关系。破坏这种关系是非理性的”。

麦克库思科表示，“面对疫情挑战，我们为中国朋友送去了个人防护装备，中国朋友也为我们寄来了物资，这以一种非常具体的方式说明，我们可以在有需要的时候相互帮助。”他说：“无论遭遇什么困难，两国人民的友谊都有助于我们找到解决问题的方案。”

（本报华盛顿8月25日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月26日 03 版）