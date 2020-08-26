热词：滚动　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

“我们没有任何理由不与中国合作”

——访美国埃德加·斯诺纪念基金会会长麦克库思科

本报驻美国记者 胡泽曦

2020年08月26日08:26 来源：人民网－人民日报

“当前美国一些人所主张的对抗性对华政策，正在阻碍两国间正常的社会交往，这不符合两国利益。”美国密苏里大学堪萨斯城分校荣誉学院院长、埃德加·斯诺纪念基金会会长詹姆斯·麦克库思科日前对本报记者如是说。

麦克库思科认为，美国一些人将同中国的任何交往都视为威胁，这正在破坏两国之间近50年来建立起来的各种联系。中国不是美国的敌人，但现在连来自中国的学生和学者都被个别美国人以怀疑的目光看待，希望这一局面能尽快被扭转。

“我们没有任何理由不与中国合作，双方应该在不同领域建立并维持友好和相互合作关系。贸易关系是最明显的例子，这是一个双方都能从合作关系中获益的领域。”麦克库思科说：“我们需要加倍努力维护与世界各国的自由贸易关系，特别是与我们最重要的贸易对象——中国的关系。破坏这种关系是非理性的”。

麦克库思科表示，“面对疫情挑战，我们为中国朋友送去了个人防护装备，中国朋友也为我们寄来了物资，这以一种非常具体的方式说明，我们可以在有需要的时候相互帮助。”他说：“无论遭遇什么困难，两国人民的友谊都有助于我们找到解决问题的方案。”

（本报华盛顿8月25日电） 

《 人民日报 》（ 2020年08月26日 03 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

致敬医师：用生命守护生命 为健康中国聚力   没有全民健康，就没有全面小康。我国1200多万卫生健康工作者是全民健康的“守护人”，是战胜疫情的重要保障，是推动健康中国的主力军。 【详细】

冰箱塞得满满的，哪些菌最“嗨”？消毒应该这样做！   冰箱是人们日常生活必需品和“好伙伴”，默默奉献自己的“温度”让进入箱体内的食物“ 保持青春活力”。然而，很多朋友却忽视了冰箱内部的物品摆放，也不注重给它经常“洗洗澡”，长此以往，很有可能会导致食源性致病菌污染，甚至会惹祸上身呦！ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn