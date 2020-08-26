国家卫健委：8月25日新增确诊病例15例 均为境外输入病例

人民网北京8月26日电（董童）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至8月25日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，8月25日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例15例，均为境外输入病例（四川5例，上海4例，广东4例，天津1例，云南1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。当日新增治愈出院病例54例，解除医学观察的密切接触者1249人，重症病例较前一日减少3例。

境外输入现有确诊病例218例（其中重症病例3例），无现有疑似病例。累计确诊病例2447例，累计治愈出院病例2229例，无死亡病例。

情况显示，截至8月25日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例347例（其中重症病例7例），累计治愈出院病例80015例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例84996例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者813062人，尚在医学观察的密切接触者11915人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者14例（均为境外输入）；当日转为确诊病例5例（均为境外输入）；当日解除医学观察18例（境外输入13例）；尚在医学观察无症状感染者365例（境外输入311例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例5243例。其中，香港特别行政区4710例（出院4108例，死亡78例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区487例（出院457例，死亡7例）。