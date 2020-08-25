吴凡宇:强化人才支撑才能进一步提升服务能力

人民网北京8月25日电 8月18日，由国家卫生健康委员会医政医管局指导，人民网·人民健康主办，恒瑞医药支持的“强县域 千县行”全国片区交流会在贵州贵阳举行。会上，广东省英德市人民医院院长吴凡宇表示，人才是医院发展的第一动力，医院只有强化人才支撑，才能进一步提升服务能力。

在人才支撑方面，吴凡宇从五个方面分享了经验：一是党建为引领，激发工作活力。创建学习型、服务型党委，将人才作为医院发展的重要资源。在工作氛围上，让想做事的人有机会，能做事的人有平台，做成事的人有地位。

二是以创新为理念，搭建人才梯队。提出打破职称限制，打破地域限制，打破年龄限制。按县域医院的人才短板、群众就诊需求的实际情况招人，广泛引进高职称、高学历人才，对紧缺适用人才，作为县紧缺人才引进，给予安家费，提供事业发展平台、纳入人才培养等。

三是以政策为抓手，促进学科发展。积极申报清远、英德两级组织部的人才项目，如“起航计划”等，做到“应报尽报”，打通引育高职称、高学历人才的绿色通道。搭建学科，开展新技术，做到县域外转诊率逐步在下降，进一步实现大病不出县。

四是以开放为格局，实现上下联动。以“组团式”紧密型帮扶、“千医下百县”、“医共体”等政策为依托，对上争取广东省人民医院、广医一院副高职称或硕博士学位的技术骨干到我院挂职进行技术指导；对下把我院优质资源和技术力量下沉到乡镇卫生院，在提升自我的同时，带动县级兄弟医院共同进步。

五是以服务为根本，发挥人才作用。我院在加强自身建设的同时，帮助周边下级医院发挥辐射带动作用。