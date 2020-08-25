2020西普会腾讯专场如何洞观健康大势 数见行业未来

2020腾讯广告大健康行业峰会与国内年度健康产业盛会2020西普会近日在海南博鳌同期同场举行。峰会期间，腾讯广告行业销售运营总经理张敏毅、腾讯医疗副总裁黄磊以及腾讯广告相关代表分别发表主题演讲，深入剖析了新冠疫情冲击下，腾讯广告顺应时代变局，用数字化能力推动大健康行业发展的思考，并针对患者的线上化教育、智慧医学的科普以及医药行业零售等行业发展痛点分享了腾讯广告的洞察与解决方案。

数字化医疗迎来“新拐点”

腾讯广告行业销售运营总经理张敏毅在演讲中表示：“纵观行业趋势，数字化医疗已到达新‘拐点’。行业需要对话和服务的人群正从患者转化成更广泛的消费者、当前用户需求和需求被满足之间仍有较大差距、从线下到线上如何以通畅链路提供高效服务，成为需要我们重点关注的三大发展新问题。腾讯广告定位商业服务中台，不仅希望为医疗行业建立内容和平台优质生态，把社交平台、内容矩阵的能量与消费者的需求做更好的结合；更希望打造线上健康流量入口，整合医典和其他健康内容，将健康服务需求聚合起来开放快速入口；同时做好线上线下服务和交易的连接，贴近交易、助力交易，让医药企业的商业目标在为用户创造价值的、科技向善的环境下得到最大化实现。”

与此同时，随着用户规模的进一步扩大，平台基于数字化能力可以得出更加清晰立体的用户洞察。报告将当下具有在线医疗行为的用户划分为青中年保健爱好者、银发养生族、宝妈、青中年急症患者、慢性病患者和重症患者，六大类型的消费者出于消费心理和用户习惯的不同，在用户消费行为上体现出巨大的差异：青中年保健爱好者基本能够完成从健康信息了解到线上购药的用户路径，关注健康相关的微信公众号，而对于银发养生族来说依赖社交圈层的分享和推荐，微信朋友圈和微信群中的分享对他们更有吸引力。

线上线下双线并进满足患者诉求

当前，线上医疗的全面性、及时性、有效性尚未形成消费者认知，市场有待行业教育，建立消费者与线上医疗场景的相互信任。腾讯为合作伙伴通过广泛科普、精准引导、沉淀转化三大核心患教能力，依托从知疾到治疾的患者旅程，用全链路思维驱动患者教育，解析用户全链数字化健康需求；助力实现从内容科普到健康服务，全新数字化患教通路。

在打好信任连接的基础之上，品牌主可以借助腾讯广告提供的三方零售解决方案，建立从“营”到“销”的全面打通，深度整合三方资源，以创新行业模式帮助药企实现增长。腾讯广告结合大健康行业特点，构建了从多维人群挖掘到全域流量触达再到全链服务对接的全链路闭环。通过选渠道、圈人群、借热点三大关键步骤，腾讯广告能驱动三方零售合作快速落地，进而开启医药行业品效合一新趋势。

刘凯列分享了奇正药业和腾讯广告三方零售的合作，他认为依托于腾讯广告的全域流量和线下销售渠道的结合，奇正获得了与消费者直接沟通的能力，带动销量增长和品牌数据应用能力的提升；在讨论三方零售模式中各方角色时王勇表示腾讯在三方零售体系中，充分发挥了“连接力”的价值，帮助行业实现渠道数字化升级，提升消费者的购药体验，在促成行业共赢的同时，践行了腾讯的企业使命；对于三方零售模式未来的发展，张英男表示线上购药需求逐步常态化，连锁药店应该着力开发线上场景，借助小程序场景实现线上线下的资源联动；黄伟川指出，基于线上场景和生态，培养消费者的在线购药和诊疗习惯，是顺应互联网医疗和行业数字化转型趋势。