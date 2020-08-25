9月1日起 大连所有厨余垃圾单独收集运输

记者8月24日获悉，9月1日起，大连市将对所有厨余垃圾实施单独收集运输，同时作为全国开展垃圾分类46座重点城市之一，今年底将实现城区范围内全部实施生活垃圾强制分类，基本建成生活垃圾分类处理系统。

据介绍，截至7月末，大连市辖八区46个城区街道全部开展了生活垃圾分类工作，509个建成区的社区有422个建成示范社区，占比82.91%，7266个公共机构和相关企业实施了生活垃圾强制分类，垃圾分类督导员总数已增至5652人。

大连市要求全力提高分类覆盖率，重点打通厨余垃圾收运体系，提高厨余垃圾的回收利用比例。按照“配齐桶、安排人、组织运、厨余垃圾是关键”的要求，8月底前，各区将全面配齐分类收运车辆，特别是补齐居民厨余垃圾的收运车辆以及厨余垃圾收运作业方案的规划设计，包括车辆配置、路线安排、作业模式、收运时间安排等。9月1日起，所有厨余垃圾桶内的垃圾实施单独收集运输，并单独计入厨余垃圾清运处置量。

同时，大连市健全可回收物回收统计系统，要求应统计尽统计。以街道为单位，将辖区回收站点纳入信息收集源，扩大可回收物数据渠道，完善月度上报统计制度，争取辖区可回收物应统计尽统计，以提高可回收物的回收利用率，年底要实现35%的总目标。此外，还将加快厨余垃圾集中处置设施建设，尽快补齐终端处置短板。包括加快餐厨垃圾独立建厂项目的建设、加快推进100吨购买服务项目，确保10月末100吨处理能力投入运行等。（记者 吕丽）