南京江宁打出慢病防控“组合拳”

记者近日从江苏省南京市江宁区基层慢病综合管理中心建设工作现场推进会上获悉，该区逐步提档，将基层慢病综合门诊升级为慢病综合管理中心，全区计划3年内达到全覆盖。

为改变慢病管理“医防分离”的现状，江宁区卫生健康委2018年以高血压、糖尿病为突破口，试点建立基层“慢病综合门诊”，采取“1+1+1”慢病防治模式：上级医院的责任专家每周定时到“基层慢病综合门诊”坐诊和带教，负责疑难病症的处理，为患者制订和调整治疗方案；基层全科医生负责门诊的日常工作；医生助理负责患者的个体化健康教育和健康生活方式指导。江宁区卫生健康委主任姜立波介绍，经过1年多的试点运转，一家慢病综合门诊日均门诊量达到60人次～80人次，80%以上的门诊慢病患者分流到慢病综合门诊就诊，慢病患者的满意度和健康管理率、规范管理率、血压及血糖控制率都明显提高。

江宁区疾控中心主任陶世龙介绍，慢病综合管理中心建设将在原来综合门诊的基础上，拓展慢病高危人群干预和并发症筛查、一站式体检服务、健康微课堂、心理咨询、中医康复等功能，与医联体建设、家庭医生签约、基层特色科室创建、信息化互联互通等工作有机结合，打出慢病防控“组合拳”，构建“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的就医秩序。（记者程守勤）