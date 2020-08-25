致敬抗疫英雄 汲取前行力量

没有豪言壮语，只有默默奉献；不计个人得失，只为守护生命健康。每个战疫者，都是英雄

在斗争中淬炼，在磨砺中升华，抗击疫情所集中展现的中国精神，培厚了中华民族的精神土壤

不久前，在中国医师节到来之际，习近平总书记代表党中央，向全国广大医务工作者致以节日的祝贺和诚挚的慰问。习近平总书记指出，新冠肺炎疫情发生以来，广大医务工作者牢记党和人民重托，义无反顾冲上疫情防控第一线，同时间赛跑，与病魔较量，顽强拼搏、日夜奋战，为抗击疫情付出了艰苦努力、作出了重大贡献，彰显了敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的崇高精神，赢得了党和人民高度评价。

震撼历史的斗争，必然留下震撼历史的篇章。人们不会忘记，80多岁高龄的钟南山挤上高铁餐车，星夜兼程，赶赴武汉；70多岁的张伯礼在胆囊摘除手术后第三天就投入工作；张定宇在自己身患渐冻症、妻子感染的情况下，仍战斗在与病毒斗争的第一线；陈薇临危受命率队紧急赶赴武汉，夜以继日执行科研攻关和防控指导任务。国有危难，他们挺身而出，奋战在疫情防控最前沿；紧要关头，他们迎难而上，用科学托举起生命的希望。为表彰他们的杰出贡献、弘扬他们的崇高品质，国家主席习近平签署主席令，授予钟南山“共和国勋章”，授予张伯礼、张定宇、陈薇“人民英雄”国家荣誉称号。正如一位网友所言，“以国家名义褒奖抗疫英雄，既是实至名归，也是众望所归”。

回首这段历程，更能感受疫情防控阻击战的艰辛和不易。新冠病毒是一种全新的病毒，被专家称为“最狡猾的病毒”。与这个“新型的未知病毒”作斗争，难度堪称前所未有。沧海横流更显英雄本色。在这个意义上，我们更能理解，钟南山、张伯礼、张定宇、陈薇等“战士”逆行出征、冲锋在前，这是多么无畏的胆略、多么勇毅的行为、多么崇高的境界！他们不愧为抗疫英雄，不愧为民族脊梁！

我们要致敬每一位战疫者。有外国网民感慨，面对空前的疫情，14亿人口，水不停、电不停、供暖不停、通信不停、物资供应不断，社会秩序不乱，中国做到了！把“不可能”变成“一定能”，背后正是一大批“战士”不分男女老幼、不论岗位分工，不惧风雨、坚守奉献、顽强拼搏。他们之中，有大年初一辗转三省，最后徒步80公里赶回岗位的医院护士；有瞒着父母奔赴雷神山医院建设工地的“90后”项目工程师；有坚守一线的党员干部、穿街走巷的快递员、一呼百应的志愿者……面对疫情，无数普通人挺身而出，用平凡星火点亮人间大爱。没有豪言壮语，只有默默奉献；不计个人得失，只为守护生命健康。每位战疫者，都是英雄！

最好的致敬，是努力成为像他们一样的人。在斗争中淬炼，在磨砺中升华，抗击疫情所集中展现的中国精神，培厚了中华民族的精神土壤。今天，站在即将夺取全面建成小康社会伟大胜利、踏上实现第二个百年奋斗目标新征程的历史关口，这样一笔精神财富，将会是我们继续披荆斩棘、奋勇搏击的重要力量来源，将会是我们攻坚克难、开拓前进的重要精神支撑。

“大江来从万山中，山势尽与江流东”。新冠肺炎疫情是新中国成立以来我国遭遇的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件。这么严峻的挑战，我们都经受住了，这么困难的时刻，我们都挺过来了，面向未来，从伟大抗疫斗争中汲取力量，学习弘扬抗疫英雄的精神品格，何事不可为，何事不可成！

《 人民日报 》（ 2020年08月25日 05 版）