疫情再现，“最安全”的新西兰推迟了大选

在新冠肺炎疫情的控制方面，新西兰可谓西方国家中最为成功的国家之一，在严格的边境关闭、封城及检测等举措下，新西兰曾保持着102天无新增病例的纪录，然而8月11日再次确诊4例本土确诊病例。二次疫情来袭不仅直接影响了人民的生活，还冲击了新西兰政治局势。近日，新西兰总理杰辛达·阿德恩不仅下令第一大城市奥克兰封城，还宣布将原定于9月19日举行的大选推迟4周至10月17日举行。

二次疫情令民众再度焦虑

新冠肺炎疫情暴发以来，新西兰成功应对，获得全球关注，被视为“最安全”的地方之一，其防疫政策也获得了世界卫生组织的肯定。世卫组织西太平洋区域主任葛西健认为，新西兰将严格的隔离措施、强有力的监测手段、追踪确诊病例密切接触者、加强医疗卫生机构人员防护管理等统统纳入防疫政策中，因此取得了显著的防疫成效。据新西兰卫生部数据，自今年2月28日新西兰政府通报首例新冠肺炎确诊病例以来，至今新西兰共有确诊病例1683例，死亡22例。新西兰卫生总干事阿什利·布鲁姆菲尔德称，世卫组织宣布新冠肺炎疫情为“大流行”的三天后，新西兰政府就开始实施流行病防控措施，这一措施借鉴了今年2月推出的中国－世界卫生组织新型冠状病毒肺炎联合考察报告中的内容。布鲁姆菲尔德指出，新西兰防疫成功取决于及时有效的系列措施，包括加速病毒检测，追踪确诊病例密切接触者并实施隔离等。他还强调，联合考察报告指出疫情防控必须学习中国的快速反应，即早发现，早隔离，尽快追踪到每一位确诊病例密切接触者，新西兰防疫政策也吸纳了“快速反应”的经验，因此成功控制住了国内疫情，使新国内100多天没有新增确诊病例。

然而，11日，来自奥克兰南郊同一个家庭的4例新增病例再次拉响了新西兰防疫号角。截至目前，此次新疫情的扩散速度尚可控，每日新增确诊病例数为几例或十几例。当地媒体报道称，新西兰政府调查认为，此次疫情源头来自奥克兰的一处冷库，疫情在时隔3个多月后再次暴发可能跟货运进口有关。报道称，二次疫情首先确诊的4个病例是这一冷库的员工及其家人。澳大利亚电视9台也报道说，该冷库公司在墨尔本也设有分支，并出现过确诊病例。新西兰当地媒体报道说，二次疫情的病毒毒株基因组测序初步结果显示，病毒来自英国或澳大利亚。而上一波疫情的病毒毒株基因组测序显示，新西兰的病毒来自伊朗、欧洲和北美等地。

二次疫情的反扑无疑让人们再次陷入震惊与恐慌。排长队等待核酸检测，恐慌性抢购再现，都透露出民众不断扩大的焦虑心态。新西兰奥塔哥大学流行病学家阿曼达·瓦尔斯维格在接受《自然》杂志采访时指出，从国际经验来看，新冠肺炎疫情的暴发都源于人际传播，因此入境隔离点很有可能是本次新疫情的源头。她还分析了本次防疫面临的挑战，一是新西兰正处于冬季流感高发期，因此加大了对新冠病毒社区传染情况追踪识别的难度；二是如果奥克兰的新增病例都源于同一起聚集性感染，那么对防控而言是好消息，但是，如果接下来的新增病例源于多个聚集性感染，这就意味着病毒正在广泛蔓延。阿德恩也称，疫情是全球范围内的新常态，人们要适应疫情形势下的许多改变。

六成民众支持推迟大选

面对二次疫情，奥克兰于8月12日中午起将防疫限制措施提升至三级，即要求民众居家并限制10人以上聚集，只有奥克兰常住居民才能获准进入这座城市。阿德恩说，这一防控措施将持续3天，为政府留出足够时间评估形势、搜集信息并确保追踪到位。除奥克兰，新西兰其他地区防控措施也同时提升至二级，为期3天，即保持社交距离并限制100人以上聚集。布鲁姆菲尔德还呼吁，民众在难以保持社交距离的场合应当戴口罩。

在全球疫情大背景下，虽然新西兰经济表现疲软，但是由于抗疫得力，阿德恩政府在7月的民调中支持率创新高。“新闻中心网站-里德研究”在7月26日发布的民意调查显示，阿德恩领导的工党支持率上升至60.9%，刷新在该民调的最高纪录。不少业内人士认为，工党有望“稳赢”预定9月19日举行的议会选举，阿德恩本人连任希望较大。工党目前与绿党和新西兰优先党组成执政联盟。但据民调结果估算，工党或将赢得120个议会席位中的77席，足以单独执政。路透社报道说，阿德恩一直在民调中领先，今年带领新西兰抗疫的表现广受肯定，支持率进一步攀升。

考虑到二次疫情的威胁，阿德恩日前宣布推迟大选至10月17日。她说，推迟大选是疫情在奥克兰市第二次集中暴发情况下的无奈选择，但已充分考虑各党派意见。《新西兰先驱报》等报道称，一份最新民调显示，60%的人认为选举不应该在9月19日举行。奥克兰选民尤其支持推迟选举。只有34%的奥克兰人希望选举按计划进行。该报道还说，受疫情影响，新西兰各政党纷纷呼吁推迟大选。最大在野党国家党党魁朱迪思·柯林斯前不久曾建议将大选推迟至今年11月甚至明年。联合政府的优先党党魁彼得斯还表示，当前的疫情环境决定了新西兰是无法“进行自由公正的选举”的。此间分析人士指出，虽然大选不能如期举行，但是阿德恩领导的工党民调持续大幅领先于最大在野党国家党，阿德恩仍将胜券在握。

（本报堪培拉8月24日电 本报驻堪培拉记者 王传军）