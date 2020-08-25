北京：各校应合理设计学生戴口罩强度和频度

每层楼贴上“校园防疫指南”，地贴、家具等作为分隔线……8月29日起，北京市中小学各年级将迎来分批分次开学。昨天上午，市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕带队到北京教育学院附属丰台实验学校初中部检查校园开学准备情况。北京青年报记者在现场看到，目前该校的开学前准备已经就绪。李奕表示，本市中小学开学后学生仍需戴口罩，但各校应设计合理的学生佩戴口罩的强度和频度。同时，李奕还提到，开学后各校要加强单元管理，做到每个孩子活动轨迹都可追溯。

进校园戴口罩

各校应“设计”学生戴口罩强度和频度

李奕表示，本市要求孩子们进校园戴口罩，但并非要求从早到晚一直佩戴。比如户外活动在不聚集、不接触的前提下，可不戴口罩。中小学可以根据自己的特点，让孩子有机会到户外去运动。李奕建议各校精心设计，合理设定学生佩戴口罩的强度和频度，利用大课间、体育课等户外活动，让学生佩戴40分钟至1小时口罩后，有机会摘下口罩透口气儿。

北京教育学院附属丰台实验学校校长郝玉伟介绍，该校已经提前为孩子们设计了戴口罩强度的“专门方案”。该校一节课时长40分钟，每节课间都让同学们到操场上固定区域进行户外活动，户外活动期间不用戴口罩。同时，为了做到同学之间不交叉，每个班同学都在操场上设置指定区域进行活动休息。此外，如果有同学在教室中感到戴口罩有些憋气，可打开教室后窗通风。初中部校医马越也介绍：“佩戴口罩是一个很好的卫生习惯，开学第一课会将这部分内容引入，让学生了解何时需要佩戴，何时可以摘下，如何合理地收口罩等内容。”

单元管理

每个孩子活动轨迹都可追溯

除了为学生设计科学的戴口罩的频次和强度之外，郝玉伟介绍，学校在开学后也对学生进行单元管理。该校将实验楼的第一间作为隔离室，校园楼道里设置巡视老师，如果发生学生发烧、咳嗽等症状，教师在教室门口可通过巡视老师，第一时间联系校医，将有情况学生带到校医室进行观察。

李奕也向北青报记者强调，开学后，各校实行单元管理，尽量减少不必要的人员交叉。“学校要对每个孩子的活动轨迹有详细记录，以便于未来能够可溯源，可尽快地确定学生活动边界。这也是常态化管理的重要措施。”

李奕还表示，开学后对于食堂、厕所、教室的通风等方面，在常态化的标准下也有新的标准和要求，要确保给孩子们提供一个安全可靠的教育教学环境。

开学前先迎三轮检查

丰台区开学典礼不在线下举行

“学校是一校三址，现有教职员工159人，学生1293人。”郝玉伟介绍，学校成立了疫情防控工作领导小组，全面组织协调各部门的疫情防控、教育教学工作。同时，学校还有“督查小组”，不定期不定时不定点对各项工作进行检查，“发现问题，推动解决问题”。丰台区教委相关负责人介绍，开学前，丰台区的学校要进行全面的学校自评、区级验收和整改复评等三个阶段。目前，学校自评已经结束，在自评的基础上，8月23日至8月26日该区开展中小学区级验收评估。由区教委、区卫健委、区疾控中心、区市场监管局等部门组成区级评估组，通过听取汇报、查阅资料、现场咨询、实地巡视等方式逐校进行评估检查。8月27日、28日学校针对验收评估中存在的问题进行整改，评估组再次进行复评，确保所有问题整改到位、开学顺利平稳。开学后将持续进行区级督导和动态检查，对存在隐患和薄弱环节加强检查评估，切实筑牢校园安全防线。

对于即将迎来的开学典礼，李奕介绍，针对不同年级的开学典礼人数，线下活动人数会有明确要求，大部分学校可能采用错峰、分年级或者线上线下相结合的形式举行开学典礼。对于特殊情况，也可进行线上开学。根据丰台教委相关负责人介绍，根据实际情况，今年新学年开学，丰台区所有学校开学典礼不在线下举行，全部在线上进行。

文/本报记者 武文娟