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陕西新增3例境外输入无症状感染者 当前隔离密切接触者618人

2020年08月24日15:41 来源：人民网-陕西频道

　　人民网西安8月24日电 据陕西省卫健委消息，8月23日0-24时，无新增报告本地确诊病例、疑似病例、无症状感染者。截至8月23日24时，累计报告本地确诊病例245例，出院242例，死亡3例。

　　8月23日0-24时，新增报告境外输入无症状感染者3例，确诊病例治愈出院2人，无症状感染者解除医学观察2人。截至8月23日24时，累计报告境外输入确诊病例117例，出院103例，在院14例。累计报告境外输入无症状感染者65例，转为确诊病例1例，解除医学观察39例，尚在医学观察的无症状感染者25例。

　　今日新增：陕西新增报告3例境外输入无症状感染者中，1例为8月14日新加坡至西安MU2070航班乘客，2例为8月21日新加坡至西安MU2070航班乘客。8月14日MU2070航班、8月21日MU2070航班分别到达西安咸阳国际机场后，航班全部人员落实海关检疫、核酸检测、点对点转运、隔离诊疗、隔离医学观察等闭环管理措施，无陕西省内自行活动轨迹。8月14日MU2070航班1名乘客、8月21日MU2070航班2名乘客隔离期间复检被诊断为无症状感染者。

　　当前全省隔离密切接触者618人，其中境外输入密切接触者581人，外省协查密切接触者37人。

　　无症状感染者1:宋某某，男，38岁，河南籍，8月14日MU2070航班乘客。核酸检测结果为阳性，经市级专家组会诊，诊断为新冠肺炎无症状感染者，目前在定点医疗机构隔离医学观察。

　　无症状感染者2:董某某，男，39岁，河南籍，8月21日MU2070航班乘客。核酸检测结果为阳性，经市级专家组会诊，诊断为新冠肺炎无症状感染者，目前在定点医疗机构隔离医学观察。

　　无症状感染者3:王某某，男，44岁，江苏籍，8月21日MU2070航班乘客。核酸检测结果为阳性，经市级专家组会诊，诊断为新冠肺炎无症状感染者，目前在定点医疗机构隔离医学观察。

(责编：许晓华、李轶群)


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