8月23日，山东报告输入确诊病例1例、输入无症状感染者1例

人民网济南8月24日电 （刘颖婕）今日，记者从山东省卫生健康委员会了解到，2020年8月23日0时至24时：山东无本地住院疑似病例、确诊病例。累计报告确诊病例763例，死亡7例，治愈出院756例。

山东无新增境外输入疑似病例，威海市报告韩国输入确诊病例1例。累计报告境外输入确诊病例68例。新增治愈出院病例1例，累计治愈出院42例。

青岛市报告菲律宾输入无症状感染者1例。全省正在隔离观察治疗的无症状感染者31例（均为境外输入）。

目前共追踪到密切接触者24848人，尚有765人正在接受医学隔离观察。

详见下表（单位:例）：

备注：

1.山东省本地病例按确诊时医院所在县区统计，境外输入病例单独统计。

2.新增确诊病例和无症状感染者具体情况由相关市卫生健康委进行通报。（山东频道）