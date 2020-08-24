第四届国际中医药防癌抗癌科普大讲坛暨首届医患共同决策与交流在线论坛召开

为推动落实健康中国行动癌症防治专项行动，提高全社会癌症防控意识，营造全民防癌抗癌的良好氛围。由世界中医药学会联合会肿瘤外治法专业委员会、中国抗癌协会肿瘤光动力治疗专业委员会、北京中医疑难病研究会肿瘤协作委员会主办，北京应象桥文化传媒、北京爱之家公益服务中心共同承办的“第四届国际中医药防癌抗癌科普大讲坛暨首届医患共同决策与交流在线论坛”于8月22日在线召开。海内外知名中西医肿瘤专家以及抗癌明星参与了本次盛会，为广大癌友、家属及百万在线网友带来了一场高水平、高水准的医患科普健康大会。

谈到医患关系，北京中医药大学校长徐安龙教授在致辞中表示：“作为医患中的决策者，我们要做学者型医生，不断充实自己，共同探讨中医药的有效方法和防治手段，让更多人受益。同时，医生与患者是一路同行的扶持人，“医”与“患”应敞开心扉，共同参与到肿瘤的防治中来，推动医患共同决策，让医生更好了解患者病情发展，患者能获得最佳的治疗效果，实现各个环节的良好衔接。”

北京中医药大学校长徐安龙教授致辞

与以往三届医患大会不同，本次大会采取线上直播的形式，在北京设立主会场，与来自美国、北京中医药大学东直门医院、中国医学科学院北京协和医院、北京大学肿瘤医院、南京中医药大学肿瘤研究所、广西中医药大学第一附属医院、全国高等学校中药临床药学创新教材建设指导委员会、国家体育总局运动医学研究所运动健康中心、美国亚特兰大抗衰老健康管理研究院等单位近十位中西医肿瘤专家进行现场连线。谈到“线上直播”这种全新的科普方式，世界中医药学会联合会肿瘤外治法专业委员会会长、北京中医疑难病研究会肿瘤协作委员会主任委员李忠教授在致辞中讲到：“由于新冠疫情的影响，医疗服务模式升级转型为‘互联网+医疗’，线上论坛成为一种全新的科普活动交流方式，而互联网+肿瘤也必将成为科普宣传和临床诊疗的新模式。我们要顺应时代发展，加快构建癌症中医药防治网络，提升癌症中医药防治能力，强化癌症中医药预防及早期干预。”

《晚期癌症有法可知，轻不言弃——不开刀治疗晚期肿瘤》《养正积自除--谈中医扶正抗癌的奥秘》《癌疗饮食和你想的不一样》《别让恐惧压倒你》《癌症患者如何科学进补》《五行体质与肿瘤》《运动干预癌症防控》《肺结节康复指导》《怎样做好宫颈癌的预防》《遭遇肿瘤君，先求救于谁》，十个话题，十个方向，每一个问题都直击肿瘤患者在治疗及康复中的痛点。据悉，本次大会在新华社、央视网、新浪微博、今日头条、一直播、映客直播、虎牙、斗鱼等平台进行同步直播，在线观看直播人数近210万，征集癌症患者在治疗中的问题近千条，创造了大会的观看直播记录。

“第四届国际中医药防癌抗癌科普大讲坛暨首届医患共同决策与交流在线论坛”与会专家

在大会的答疑环节中，来自北京中医药大学第一临床医学院主任医师李忠教授、北京中医药大学副教授朱庆文、中国人民解放军总医院第七医学中心（原陆军总医院）肿瘤科二病区负责人刘慧龙博士分别从癌症患者及家属关注的预防复发转移、缓解放化疗副反应、中医药治疗、中医外治等问题为大家解惑答疑，如“孩子脑肿瘤术后，什么时候吃中药最好？ ”“针灸和艾灸哪个更适合肿瘤患者”“什么是光动力微创治疗？副作用大不大？肺癌能用这种方法治疗吗”……线上网友互动热烈，纷纷希望能有更多机会与肿瘤专家进行近距离的沟通。

为了让更多癌症患者受益，大会主办方还公布了“医患携手 共克癌瘤”科普计划：聘请40余位中西医肿瘤专家成立“医说肿瘤君”科普专家巡讲团；上线“癌症科普网”及“智慧明医”服务号；发起“童爱“公益项目。借助互联网形式，多层次、多角度搭建医患沟通与交流平台，为患者提供从科普到诊疗康复，一站式的专业服务。癌症康复者徐娘女士就用亲身经历讲述了她和李忠教授的故事，并与网友分享了几点抗癌经验：她建议，治病过程中要听一下中医专家的意见，治病心切，过度治疗，反而影响治疗，耽误自己；与专家就诊前，先罗列重要问题，有效利用就诊时间；心态很重要，遭遇肿瘤君不是世界末日，活下来靠医生，活的好靠自己。

参与线上答疑的专家：李忠教授（右上）、朱庆文教授（左下）、刘慧龙教授（右下）

大会的召开，旨在倡导全社会积极行动起来，传播中西协同防癌抗癌理念，建立医患共同抗癌的防控体系，提高群众癌症防控意识，增强患者抗击癌症信心，切实遏制癌症带来的社会危害。医患携手就一定能打赢这场防癌抗癌的攻坚战，绘就“天下无癌，健康中国”新时代的美好蓝图，让中医药成为中国走向世界的一张闪耀名片。