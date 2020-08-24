送医到家“瓦吉瓦” 健康守护“卡莎莎”

“平安健康守护行动”在凉山开展

8月19日至21日，“平安健康守护行动”落地四川省凉山彝族自治州。平安集团携旗下平安好医生、平安医保科技旗下健康（检测）中心等业务机构送医下乡，在当地开展免费义诊、健康体检、送药下乡、培训讲座等一系列公益活动，助力健康扶贫。

送医到家 大山里来了好医生

“阿嬷，成都来嘞大医生到咱们村了，免费给大家义诊，您不是头痛头晕好久喽，快去给医生瞧一下嘛！”

19日，大凉山深处的三河村迎来了一批特殊的客人——“平安健康守护行动”公益志愿者。带着检测仪器设备、药品、防护品、消杀用品等医疗物资，志愿者们冒雨驱车数小时才抵达村子。来自成都的妇产科医生刘怡、内科医生石璐等医务人员顾不上休息，便开始紧锣密鼓的筹备义诊工作。与此同时，当地村委会干部也挨家挨户的宣传动员，告诉大家这个好消息。

“阿姨，头痛头晕可能跟您的血压偏高有关系，平时饮食有没有注意啊？有没有吃药？”

经过检查，石璐医生发现一位76岁的阿婆血压偏高。询问得知阿婆之前去县里看过，也一直在服用降压药物，但由于缺乏定期监测，饮食作息及用药策略未得到及时调整，导致目前血压控制效果并不理想。随后，石璐给了阿婆一个新的用药建议，并写了一张小纸条，上面交待着饮食建议、用药安全、治疗应对措施等详细信息。

医生为村民测量血压

“要不是这次检查出来，我们都不知道阿嬷血压没降下来，卡莎莎!卡莎莎!（彝语：谢谢）。”阿婆的儿媳感激地握住医生的手，连连道谢。

位于凉山腹地的三河村，平均海拔2500米，长期以来，由于经济条件差，卫生健康意识薄弱，“小病拖，大病等”成为许多村民看病难的真实写照。

义诊过程中，平安好医生团队耐心细致地为村民进行检查，发现了不少健康隐患，为此，医生们一边义诊，一边为村民耐心地讲解传染病、常见疾病预防措施及治疗意见。对于当地无法治疗的疾病，也一再叮嘱患者要及早前往临近的医院进行治疗。

“卡莎莎，平安好医生送医到家瓦吉瓦（彝语：好得很）！”结束一天的义诊，村民们纷纷向医务人员竖起大拇指。

筛查健康隐患 移动检测车开进新社区

20日，平安科技旗下健康（检测）中心的志愿者抵达昭觉县易地扶贫安置点——城北乡沐恩邸社区。搭载全数字化DR、彩超、心电图、尿液分析仪、“平安好影像”智慧影像系统的移动健康检测车也开进了新社区，为百余位村民免费进行疾病筛查。在这里，有一位体检者引起了平安健康（检测）中心移动运营经理李放的注意。

“体检者的巩膜明显发黄，自述经常肚子痛，萎靡乏力，经过详细的病史询问，我怀疑是肝部的问题。”李放马上安排这位体检者通过移动检测车搭载的便携式B超仪进行检查。结果发现，这位体检者肝部有包块，高度疑似恶性肿瘤，考虑肝癌的可能，现场气氛变得凝重起来。

医生在进行B超检测

“这位体检者之前没有做过系统的体检，对于自身的身体状况也缺乏关注。虽然这次结果不容乐观，但为患者争取了及时救治的时间，依靠现代医疗技术，还是能争取更多希望的。”曾在急诊科工作的李放，深知时间对于患者的重要性，现在最要紧的是尽快的让患者前往大医院检查就诊，早发现，早治疗。

互联网医疗 让村医有了“好帮手”

为期三天的凉山公益之行，在为村民送去切切实实的医疗关怀和援助外，也看到了当地村医所面临的真实困境。

“我们村医的力量是非常有限的，什么都要懂一些，样样都要会一点，但面对一些疑难杂症真的力有不逮，很多时候都是摸着石头过河。”当地的一位村医感叹道。

针对这种情况，在当地开展健康讲座的同时，志愿者们还教会了当地村医使用平安好医生村医版APP，帮助他们借助互联网医疗优势，解决工作难题。

经过培训指导，这位村医在现场体验了村医APP里名医导师、村医培训等功能，并与志愿者医生形成了结对关系。通过手机上传疑难病例，与结对医生线上连线，很快便收到了专业的医疗咨询意见。

“以前只能凭经验，凭感觉，现在有了这个‘小帮手’，感觉心里好像踏实多了，也可以更多地帮助到乡亲们。”村医说。

据了解，“平安健康守护行动”是平安集团继2018年开展的智慧扶贫“三村工程”后，再度主动深入深度贫困地区开展的精准健康扶贫行动，借助医保扶贫管理平台，通过疾病预防、健康检查、远程阅片、疾病诊断、村卫升级、送药下乡等多重举措，搭建一站式、数字化、精准化、强基建“四位一体”的精准健康扶贫体系。

在脱贫攻坚决战决胜之年，“平安健康守护行动”将为凉山带来40场移动体检、送医下乡服务，可覆盖超过5000位贫困户，进一步巩固脱贫成果，为广大偏远地区居民构筑起坚实的“健康防线”，守护脱贫攻坚战决胜的“最后一公里”。