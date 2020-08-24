广东9000个医卫岗位招新兵

近日，广东省委组织部、省人力资源和社会保障厅发布《广东省事业单位2020年集中公开招聘高校应届毕业生公告》，拿出2万余个事业单位编制岗位，公开招聘高校毕业生。其中，广东省各级1532个医疗卫生机构招聘约9000人，约占招聘总人数的一半。

作为基层医疗卫生服务的压舱石，广东超过1000家乡镇、街道医疗卫生机构招聘约3500人，升级建设的47家中心卫生院招聘330余人。全省约350家地市和县级医疗卫生机构拿出编制招兵买马，其中地市招聘1400余人，县级招聘2300余人。广东省直医疗卫生机构此次招聘260余人，医药院校及附属医院则招聘约1200人。

从学位学历需求上看，此次招聘的主要对象是4000个学士、硕士，同时有1300多个岗位是招募博士学位的高层次人才。

值得一提的是，作为新冠肺炎疫情防控卫生人才补短板、强弱项的重点，包括基层医疗卫生机构、医药院校和疾控中心在内，广东各级医疗卫生机构将招聘流行病学调查、卫生应急、实验室检测、疫情监测等公共卫生人员超过1000人，超过招聘总人数的10%。（特约记者蔡良全）