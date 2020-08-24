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世卫组织：全球累计新冠确诊病例超2300万例 死亡病例超80万例

2020年08月24日09:40 来源：新华网

新华社日内瓦8月23日电（记者刘曲）世界卫生组织23日公布的最新数据显示，全球累计新冠确诊病例超过2300万例，达23057288例；死亡病例超过80万例，达800906例。

世卫组织网站最新数据显示，截至欧洲中部时间23日12时48分（北京时间18时48分），全球确诊病例较前一日增加244223例，达到23057288例；死亡病例增加5772例，达到800906例。

目前，美国和巴西是全球累计确诊病例和死亡病例均排名前两位的国家。美国累计确诊5567217例，累计死亡174246例；巴西累计确诊3532330例，累计死亡113358例。此外，累计确诊病例超过50万例的国家还有印度、俄罗斯、南非、秘鲁、墨西哥、哥伦比亚；累计死亡病例超过3万例的国家还有墨西哥、印度、英国、意大利、法国。

(责编：许晓华、李轶群)


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