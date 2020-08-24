标榜“专特供名酒”网络交易调查：“八成是假货”“九成为送礼”“十分不靠谱”

“一瓶2015年的专供名酒，115000元。”记者近期发现，多家网络平台上有卖家经营“专特供”名酒。

早在2013年，国家多部门就对“利用互联网销售滥用‘特供’、‘专供’等标识商品”进行了集中清理整顿，并明确发文“严禁中央和国家机关使用‘特供’、‘专供’等标识”。

这些所谓的“专特供”名酒是真的吗？货从何来？怎样交易？新华社记者就此展开调查。

暗语揽客、看图选货、网络交易

“某品牌名酒，2016年，53度，500毫升，6瓶，83000元。”记者在“京东拍卖”网络平台上见到，这款酒起拍价比同款商品市价高出数倍，还标有拼音字母暗语。

“拍品上的暗语字样，是一处知名建筑的缩写，卖家以此暗示该拍品为‘专特供’品，所以价格昂贵。”经业内人士指点，记者发现，常见的揽客暗语均是在暗示商品的“专特供”属性。业内人士称“这是为了避开网络平台技术监管。”

记者还发现，在闲鱼、转转等二手交易平台上，一些卖家在用暗语揽客之后就会通过私信发送商品图片供买家选择。记者收到的图片上，是多款带有鲜明专特供标识的名酒酒瓶，样式不少。

为避责任搞假拍卖

记者注意到，此类酒品卖家大多数采取打着“拍卖”幌子搞直售的方法。

“这款专供名酒直接购买4700元每瓶，确定需要的话，我们为你做个专用链接。”随后这名淘宝店铺客服专为记者发来链接，起拍价4700元、出价5分钟即可完成竞拍，与直售无异。“京东拍卖”平台上也有此类情况。

业内人士透露，卖家这种操作旨在逃避对酒品质量与消费者权利承担法律责任。“阿里拍卖”平台上的拍品下有这样的提示：拍品介绍均由店铺自行发布并上传，“7天无理由退换货”服务为卖家可选服务，不强制送拍机构提供。还有一些卖家在店铺介绍中提出，店铺出售的商品不适用消费者权益保护法，一经售出，不予退换。

真是“专特供”名酒吗？

据中国收藏家协会烟酒茶艺收藏委员会副会长陈凯铭介绍，有些所谓“专特供”名酒是过去产物，2012年后已对此严查严禁。

“现在的真品大多是当时残存的一小部分。”陈年老酒鉴定专家、国家一级品酒师刘海向记者透露，据他的经验，从网店流通入手的此类酒品八成都是假的，且“专门造假的情况很普遍”。

记者从一名“高仿”名酒定制销售人员处得知，当前制作假“专特供”名酒需求“挺旺盛”，他们有专门的流水线和模式满足客户需求。“我们用正宗的基酒，还会加入正品酒，保证有正品味道，外行喝不出来。”

另外卖家还告诉记者，6瓶一箱的假特供某品牌名酒价格从2000元至5500元价格不等，价格越贵的品相越真。“芯片是真的芯片”“包装都非常的贵，比普通的酒贵几倍”“也有800元一箱的，但防伪过不了关，只能过手机NFC（近场通讯）验证，酒精也比较次。”这位卖家还强调“基本上找我的都是买假的”。

陈凯铭告诉记者，个别地方存在制售假“专特供酒”产业链，花点钱就能买整套包装，包括酒瓶、酒盒、防伪码全套产品，灌装什么酒都可以。

五粮液有关负责人表示，自白酒标签禁用“特供”“专用”字样以来，五粮液严格落实要求，不再生产或授权生产“专特供”酒，近年也再未对外销售过此类酒。

多名卖家告诉记者，购买者当中的一大部分是为了“送礼”。

“时常有人买，90%都是拿去送礼。”有卖家告诉记者。

对于如何鉴定酒品真假的问题，陈凯铭、刘海等多名专家均表示目前并无面向普通消费者的专门技术手段。

卖家则大多并不担心真假问题。“你见过人家收了礼敢拎着一箱酒去验真假吗？”一名卖家问。

酒可能假但责任必须真

多名专家均表示，不少所谓“专特供”名酒仅是“打个名头”“名实不副”，有的甚至质量低劣。

“以标榜‘专特供’为荣，背后是官僚主义和特权思想。”中国人民大学纪委办副主任王旭教授建议，各级监察委可将此类现象纳入日常监督重点，通过巡视巡查、信访处理等发现线索，加强对公职人员尤其是党员领导干部进行问责追责，消除特权思想、警惕奢靡之风、防止利益输送。

对用“假拍卖”逃避责任的手法，中国消费者协会专家委员会专家邱宝昌表示，虽然拍卖法规定了拍卖人、委托人在拍卖前声明不能保证拍卖标的真伪或者品质的，不承担瑕疵担保责任。但在声明不免责的同时进行虚假宣传同样不合法，应承担法律责任。他还强调，卖家不能自我免除法定义务，其对所售产品应承担的法律责任不变。

浙江大学光华法学院互联网法律研究中心主任高艳东认为，部分商家在网络平台销售法规政策禁止售卖的物品且涉嫌虚假宣传、违反反不正当竞争法，监管部门可对其处以行政处罚。网络平台则应采取更积极的技术手段，对“暗语交易”实施监管，真正尽到合理审核义务。

中国酒业协会相关负责人提醒，广大消费者在购买酒类产品尤其是高端酒类产品时，一定要擦亮双眼，尽可能选择正规购买渠道，避免买到假货，维权困难。此外，酒类行业也要加强规范管理，一旦发现存在制假售假现象，要及时向相关管理部门反映、举报。（新华社记者 颜之宏 闫红心 杨洋）（参与记者：王雨萧 杨迪）