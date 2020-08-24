香港多措并举全力抗击疫情

据香港媒体报道，香港特区行政长官林郑月娥8月21日宣布，香港将于9月1日展开普及社区检测计划，为市民提供一次免费新冠病毒检测。检测计划为期7日，视实际情况延长不超过7日。

在当日举行的记者会上，林郑月娥对中央政府支援香港特区抗疫表示衷心感谢。她表示，香港本次疫情来势汹汹，特区政府将进行社区检测，实现“早识别、早隔离、早治疗”，尽快切断病毒社区传播链。

普及病毒检测

据了解，本次普及社区检测计划网上登记系统将于8月29日启用，24小时接受有检测意愿的市民在线登记申请。

香港特区政府公务员事务局局长聂德权介绍，全港18区将设立多个检测中心，除了6岁以下儿童及不适合检测的人士外，所有持香港身份证或出生证明书且没有病征的香港市民，均可自愿参与检测，整个检测计划预计将在两周内完成。

聂德权表示，此次全民检测将采用鼻腔及咽喉合并的拭子样本，如果检测结果呈阴性将收到短信通知，若阳性则会由香港卫生防护中心致电通知，并即刻安排至指定医院隔离治疗。他呼吁全港市民踊跃参加，协助特区政府尽早打赢这场抗疫战。

针对有反对派人士散播谣言及抹黑普及社区检测计划，特区政府日前发表声明，强调所有采集的样本只会在香港进行检测，不会送出香港。个人资料及样本数据将分开处理，一段时间后会将数据删除，样本也会销毁。

全国政协副主席梁振英日前在社交媒体发文表示，自己肯定会参加检测计划，并呼吁市民“为了自己和家人健康，为了经济和就业，为了生计”踊跃参加。他指出，香港各行各业受新冠疫情打击，派钱只可以“治标”，全面和持续控制疫情才是“治本”之道，尽早将隐性患者识别、隔离和治疗才是香港“翻生”的唯一出路。

两地心手相连

继8月初首支“内地核酸检测支援队”的10名先遣队员抵港后，其余50名队员21日下午也抵达香港。他们将协助香港特区政府开展核酸检测工作，抗击新冠肺炎疫情。

曾担任广东省支援武汉医疗队总指挥的“内地核酸检测支援队”队长余德文介绍，支援队共有60名队员，其中53名是经验丰富的检测技术人员。支援队抵港后将接受有针对性的培训和实操，并从9月1日开始协助特区政府为香港市民提供核酸检测，普及社区检测计划。国家卫健委后续也将根据香港特区抗击疫情需要，随时调集内地医疗资源给予更多支持。

特区政府政制及内地事务局长曾国卫等人在欢迎仪式上表示，欢迎“内地核酸检测支援队”抵港，并感谢中央政府积极回应特区政府请求，迅速组成支援队伍到港，协助特区抗击严峻疫情。

此外，中央政府还将在兴建临时医院和增设社区治疗设施方面为香港提供帮助，包括在亚洲国际博览馆建设可提供最多1000张病床的类似“方舱医院”的社区治疗设施以及在亚博馆旁边兴建全新临时医院，可容纳超过800张病床的负气压病房及相关医疗设施。

香港特区政府发展局长黄伟纶表示，相关医疗设施项目的建设工作将由深圳市政府落实，并由获香港认可的公共工程承建商负责兴建。设施审批、建设和验收均按香港标准处理，竣工后将交由香港医院管理局营运。

目前，特区政府已成立由医疗和工务部门专家组成的工作小组，并与深圳市政府相关单位深入讨论项目事宜，相关项目短期内即可落实细节并展开工作。

已到关键时刻

据香港特区政府新闻网消息，香港正准备参加由国际组织牵头的新冠病毒疫苗保障机制，并会以预先采购协议方式向各地的疫苗制造商直接采购疫苗。

特区政府食物及卫生局长陈肇始介绍，特区政府将参考其他国家做法，“双管齐下”保障疫苗的供应。一方面，特区政府已开始着手准备参与由全球疫苗免疫联盟、流行病预防创新联盟及世界卫生组织牵头的新冠疫苗保障机制，确保率先为两成香港市民提供疫苗的安全网。

另一方面，特区政府将依据科学实证及临床数据，并咨询卫生署下辖的科学委员会，以预先采购协议方式向各地的疫苗制造商直接采购更多疫苗。目前特区政府已积极联系各候选疫苗制造商，以获取临床数据作评估。

此外，特区政府亦已向中央政府提出请求，希望在内地疫苗研发成功后能够在供应上向香港提供支持，覆盖香港700多万市民的需求。

林郑月娥表示，未来一周是香港控制疫情的关键时期，特区政府将在疫情稳定后立即采取包括推行香港“健康码”和恢复香港与内地人员往来等措施，尽快重振香港经济民生。