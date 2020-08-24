民生实事办好 百姓点赞叫好

2019年11月，习近平总书记在上海考察时指出，“城市是人民的城市，人民城市为人民”“让人民有更多获得感，为人民创造更加幸福的美好生活”。上海市委和市政府贯彻落实习近平总书记重要指示精神，聚焦群众最期盼、最迫切解决的“老、小、旧、远”等突出民生难题，一件事情接着一件事情办，一年接着一年干，努力让人民群众有更多获得感、幸福感、安全感，让每个人都能感受到这座城市的温度、生活的美好。

养老服务增量提质

“这里油爆虾烧得好，价格实惠，我再带个清炒鸡毛菜回家。”88岁的独居老人张碧云，正在长宁区虹桥街道综合为老服务中心助餐点等开餐。

虹桥街道综合为老服务中心是栋三层小楼。一楼有助餐点、卫生服务站、护理站、居家养老服务站等，二楼是虹桥敬老院，三楼为老年人提供康复运动等日间照料。从最基础的就餐需求，到各种助老服务，进了这栋“家门口的小楼”，基本都能满足。

近年来，上海大力发展社区“嵌入式”养老服务，重点建设集日托、全托、助餐、辅具推广、医养结合等功能于一体的“枢纽型”社区综合为老服务中心，让老人就近在熟悉的社区环境中享受晚年生活。

托幼服务加快发展

上海的小学生大多下午3点半放学，而上班族下午五六点才下班，双职工家庭如果没有老人搭把手，就会为接孩子放学发愁。

2019年3月，上海市出台规定，明确将小学“晚托班”放学时间延长到下午6点之后，解了家长之难。

0至3岁幼儿托育服务、3至6岁儿童学前教育、小学生下午3点半后校内课后看护服务——3项服务囊括整个12岁以下的少年儿童群体。上海按照“幼有善育”的更高标准，集中更多力量、下更大功夫，推进3项服务，呵护“祖国的花朵”。

如今，普惠安全、托幼一体的托育服务体系正在加快构建。

老旧小区改造提速

吴伟玉在长宁区北新泾街道新泾六村住了20多年，小区动员免费集体改造污水管，她却不想改——因为卫生间几年前刚装修。

在小区大门口站了半晌，她改了主意。地上放着一截从小区楼房拆下来的污水管，里面有很多污垢铁锈。

“开始居民不大想换，可拆下的管子摆出来，大家就明白了。”北新泾街道党工委书记张生义说。

思想通了，后续服务也要跟上。整整一年，新泾六村居委会干部轮流值守到每天晚上12点，让各家各户到居委会洗漱。换好污水管，再给居民家做好卫生，找不到一模一样的瓷砖，也要尽量找类似的瓷砖贴上去……

2018年，新泾六村调处各类矛盾63起，其中由于污水管渗漏、堵塞引起的，就有58起。2019年，这类矛盾下降到25起。今年以来为零。

美丽乡村更加宜居

小桥流水，粉墙黛瓦。在吴房村住了大半辈子，吴达均怎么也想不到，自家村子变成了美丽乡村……

远离市中心的奉贤区吴房村，盛产黄桃，村民收入并不高。变化始于两年前。2018年，上海启动首批9个乡村振兴示范村建设，吴房村入选。

乡村振兴，关键要靠改革推动。吴房村大胆探索：村委会长期回租老百姓的房子，重新修缮或翻建后再转租给企业，让村里众多闲置的老房子发挥价值。

老百姓开始不理解：改造村子，为什么还要让我腾出空房子？吴达均站了出来：“我先签。把空着的房子租出去，是好事嘛。”在吴达均的带动下，村民们渐渐动了心：61份合同签约成功，61幢农民房旧貌换新颜。

村民把空间腾出来，给了小村庄无限的发展可能。如今在这方土地上，百姓居住、企业办公、文化旅游等功能融合共生。2019年，吴房村村民租金收入达350万元，实现家门口就业收入180万元。