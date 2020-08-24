中国将如期实现脱贫攻坚目标

近日，中国国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍脱贫攻坚挂牌督战工作成果情况。一段时间以来，外媒及国际人士高度关注，中国在毫不放松抓好常态化疫情防控的同时，加大了脱贫攻坚力度。

俄罗斯《独立报》近日刊文称，带领人民摆脱贫困，是中国共产党对本国人民的庄严承诺。面对疫情大考，中国2020年前实现如期脱贫的承诺没有改变。

南非第二大新闻网站“独立传媒”指出，尽管新冠肺炎疫情给中国经济带来了负面影响，但中国今年仍有望实现全面建成小康社会的目标。南非和其他非洲国家可以借鉴中国经验，通过政府制定健全政策法规，加强对企业指导，从而推动经济发展，帮助人民摆脱贫困。

美国知名中国问题专家罗伯特·劳伦斯·库恩表示，在中国，每个贫困家庭都有对应的扶贫手册，上面列着所有家庭成员的信息，还有他们要实现的如何脱贫的计划。每个月都有关于进展情况、所面临问题的记录。全国每个贫困户都有帮扶负责人。所有的信息都在被采集和数字化后送到北京，中央有关办公室汇总所有数据。这就是中国的精准扶贫。

中共十八大以来，中国脱贫攻坚取得了举世瞩目的成就。贫困人口从2012年年底的9899万人减到2019年年底的551万人，累计减贫9348万人，连续7年每年减贫1000万人以上，累计减贫幅度达到94.4%。贫困发生率从2012年末的10.2%下降到2019年末的0.6%，贫困县从832个减少到52个，区域性整体贫困基本得到解决。

2020年是全面建成小康社会目标实现之年，是脱贫攻坚收官之年。突如其来的新冠肺炎疫情给脱贫攻坚工作带来不少挑战和困难，比如贫困家庭劳动力外出务工受阻；贫困地区的生产经营活动受到了阻碍，生产资料进不来，农产品卖不出去，出现滞销等。

疫情暴发后，国务院扶贫开发领导小组紧急下发《关于做好新冠肺炎疫情防控期间脱贫攻坚工作的通知》，要求各地一手抓疫情防控，一手抓脱贫攻坚，为确保脱贫攻坚任务如期全面完成提供了保障。中央及地方政府采取了一系列针对性措施，如组织东部省份“点对点”接农民工外出务工；密切关注返乡“回流”的贫困劳动力，帮助他们在当地就业或安排一些公益性岗位，保证他们能有基本收入；通过电商扶贫、消费扶贫解决农产品价格下降、销售不畅等问题……数据显示，截至7月31日，52个挂牌督战县2020年已外出务工285.23万人，是去年外出务工人数的112.09%。扶贫产品滞销问题也得到了有效解决。

随着中国疫情防控形势持续稳定向好，因疫情而产生的一些致贫、返贫风险已基本解决，总体上原定的脱贫攻坚目标可以按期实现。

接下来，脱贫攻坚工作要和乡村振兴、城市化这两个发展目标紧密结合，进一步推动城乡协调化发展。

乡村振兴主要是通过农村地区的发展、农业产业的进步及农村生产力的提高，增加农民收入。这是农村贫困人口脱贫的重要基础，最终将实现“农村地区没有贫困人口”的目标。城市化对实现脱贫攻坚目标同样重要，其目标是“使贫困人口在城市得到更多帮助”。在中国一些地区，农业经营规模小、农村劳动力过剩以及当地条件不适合发展现代农业等，是造成贫困的重要原因。因此，易地搬迁是扶贫政策的关键一招。我最近在贵州调研，对此深有体会。贵州用4年时间实现了188万贫困群众的易地扶贫搬迁和安置，是全国易地扶贫搬迁人口最多的省份。把居住在不适于生产、不宜于生活的深山区、石山区的群众搬出来，集中安置在条件好的城镇和坝区，既解决了他们的就业问题，也避免其他农村地区因土地资源紧张而产生致贫、返贫风险。

贫困问题是一个世界性难题，反贫困是全人类共同面临的一项历史任务。中国脱贫攻坚的一些经验和理念值得世界其他国家参考借鉴。其中最重要的是：在推进市场化的同时，由政府提供必要帮助，两者缺一不可。中国近亿贫困人口摆脱贫困，依靠的是市场化改革和市场经济的发展，贫困人口的发展意愿得到尊重，有了更多自由选择的机会。在这一前提下，政府政策帮助在市场经济中处于弱势的群体，同时改善市场环境，两方面紧密结合，确保脱贫攻坚目标最终实现。

（子 木采访整理）