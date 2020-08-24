福建追回医保基金超1.7亿元

本报福州8月23日电 （记者邵玉姿）记者从福建省医保局获悉：今年以来该局将打击欺诈骗保、维护基金安全作为全省医保系统的首要任务，目前全省共追回医保基金超1.7亿元。

截至7月底，福建省医保局现场检查定点医药机构9052家，占全省定点医药机构17756家的50.98%﹔处理违法违规违约医药机构3199家，占全省被检查定点医药机构的35.34%，其中暂停医保服务236家，解除医保服务12家，移送司法机关2家，行政处罚1家﹔查处参保人违规206人﹔全省共追回医保基金17222.97万元，其中追回基金本金15690.3万元、违约金1258.42万元、行政罚款4.26万元。

福建省医保局有关负责人表示，医保基金是人民群众的“救命钱”，医保基金安全是重大的民生问题，关系到社会的安定稳定和人民群众的切身利益。福建省医保局将不断创新监管方式方法，对欺诈骗保行为零容忍，持续重拳打击，形成高压态势，牢牢守护好百姓“救命钱”。

《 人民日报 》（ 2020年08月24日 13 版）