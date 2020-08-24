积极推进医学教育改革 为构建强大公共卫生体系提供人才保障

新冠肺炎疫情防控是对国家公共卫生治理体系和治理能力的一次大考。习近平总书记强调，只有构建起强大的公共卫生体系，健全预警响应机制，全面提升防控和救治能力，织密防护网、筑牢筑实隔离墙，才能切实为维护人民健康提供有力保障。人才是第一资源。构建强大公共卫生体系，需要推进医学教育改革，培养高质量医学人才。

凝聚多方办学办医合力，解决医学人才供给短板以及由此带来的公共卫生服务供给不足问题。一是建立多方参与、院校协同、教研结合、教学相长、充满活力的医学办学机制，不断增加医学人才总量、优化结构、提高整体水平。二是分类完善医科大学和综合性大学医学院的办学模式，优化大学附属医院管理模式，打造医学院校—附属医院教学共同体。三是加强医学人才队伍建设。建设一批高水平医学院校和公共卫生学院，适度扩大医学生招生规模。强化中医药特色人才培养，打造一支高水平的中医疫病防治队伍。建立适应现代化公共卫生体系要求的人才培养使用机制，稳定医学人才队伍特别是基层医学人才队伍。优化医学+多学科人才培养模式，着力培养能够解决病原学鉴定、疫情形势研判和传播规律研究、现场流行病学调查、实验室检测等实际问题的人才。

贯彻落实新时代党的卫生健康工作方针，坚持预防为主，牢固树立 “大卫生、大健康”理念。坚持以促进健康为中心，把全生命周期健康管理理念贯穿通识教育、基础医学教育、临床医学教育、毕业后教育和继续医学教育全过程，把人才培养的重点从治疗扩展到预防、治疗、康养各环节。推进医学教学改革，创新以学生为中心的教学方法，完善以问题为基础的课堂教学、以探究为基础的科研训练、以培养目标为导向的课程整合、以临床实践能力提升为目的的临床教学。推进课程整合性改革，加强医学人文教育和医学思政教育。

建立医疗、教学、科研协同型医学教育体系，不断提升医学创新能力。完善教学支撑科研和医疗、科研反哺教学和医疗、医疗提供教学实践和科研问题的良性互动机制。深化医学院校科研人才发展体制机制改革，吸引更多优秀人才进入科研队伍，为他们脱颖而出创造条件。加强临床转化研究、医研企协同创新、技术应用推广和技术创新人才培养。推进多中心临床研究项目、专病诊治中心、医联体、智慧医疗平台建设，以临床诊疗、临床研究和科技创新能力提升助推公共卫生服务能力整体提升。

（作者单位：上海交通大学医学院）

《 人民日报 》（ 2020年08月24日 09 版）