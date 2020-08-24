美国新一轮疫情纾困计划僵局难解

据《华尔街日报》日前报道，美国财政部长姆努钦表示，当前美国两党之间关于新一轮疫情纾困计划的谈判仍未打破僵局。7月下旬以来，美国政府此前为应对疫情而推出的一些社会救助措施逐渐到期，两党就实施新一轮纾困计划进行了密集谈判。然而，双方一直难以弥合分歧，且都将谈判难有进展的原因归咎于对方。

据悉，共和党同意提供约1万亿美元的纾困资金，民主党最初提出的纾困计划规模约为3.4万亿美元，后表示可缩减至2万亿美元。在具体内容上，双方在联邦失业救助、联邦食品补助、对州市等地方政府及全美学校进行援助等方面，都提出了迥然不同的方案。

不久前，众议院议长、民主党人佩洛西和姆努钦进行了一次通话，这是双方谈判负责人之间的一次直接沟通，但并未达到重启谈判的目的。佩洛西和参议院少数党领袖舒默指责白宫“不了解美国家庭所面临问题的严重性”。姆努钦随即发表声明，指责佩洛西对双方谈话进行了错误描述，并称民主党人“对谈判没有兴趣”。

此前鉴于两党谈判难有进展，特朗普签署了一项行政命令及3项行政备忘录，试图推出部分纾困措施，包括提供失业救助、继续减免学生贷款、为部分美国人递延工资税、为保护租房客而暂缓驱逐措施等。民主党人则认为总统缺乏采取类似措施的法律权力，而且目前的联邦预算中没有足够资金来满足这些行政令所提出的目标。

当前，美国国会参众两院已进入夏季休会期。美国消费者新闻与商业频道的报道称，双方都不知道何时才会重启有意义的谈判，且都指责对方不讲道理。国会的无效反应有可能阻碍遏制疫情的努力，破坏改善经济的积极举措。

《纽约时报》报道称，由于谈判陷入僵局，成千上万的美国人失去了联邦失业救助，颇受欢迎的联邦小企业贷款计划告终，联邦对于租房客的驱逐禁令期满，全美各地的学校在没有联邦援助承诺的情况下开始了新学年。《华盛顿邮报》说，美联储官员、经济学家、州长和市长们都在警告，随着此前的部分救助措施到期，在两党没有就新一轮纾困计划达成协议的情况下，美国经济面临的风险每天都在增加。

“这场苦涩的谈判已演化为丑陋的指责游戏。”《今日美国报》援引中田纳西州立大学政治学者、前国会助手赛勒的话说，由于两党各自的全国代表大会正相继举行，任何一方都不想让对方在本党代表大会期间获得可被渲染为政治胜利的东西，美国民众对这类“政治泥潭”已经麻木。

（本报华盛顿8月23日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月24日 16 版）