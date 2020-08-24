新冠、流感症状难分 今年怎么防

“流感在北京的季节性是比较明确的。”日前，在“新冠背景下的流感防控圆桌云访谈”上，北京预防医学会的邓瑛表示，新冠肺炎疫情还没有结束，随着流感高发季节的来临，应开始部署加强型的应对策略。

对秋冬流感季发出警告的还有美国疾病控制与预防中心主任罗伯特·雷德菲尔德，他早些时候表示，入秋后，随着流感季节到来，新冠肺炎疫情可能有所反弹。

新冠肺炎疫情的全球大流行使得人们对新冠病毒的关注前所未有。新冠肺炎疫情的“群狼”还没有击退，季节性流感的“猛虎”又要来了，在这样的时刻，有什么好的办法形成对病毒的免疫屏障？

流感、新冠症状难区分

“每年秋冬季是流感季节，它会特别高发，流感的主要发病症状和新冠是非常难以区分的。”复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏教授表示，它们都有呼吸道的一些症状，都有发烧、全身有点疼痛，发高烧之前还有点怕冷发抖。事实上，1%—10%的流感患者有可能会发生流感相关的肺炎，也会出现呼吸困难。

症状的难区分，给具体的预防工作增加了难度，使得“严打”和“忽视”可能并存。“今年的秋冬季，各个医院对新冠疫情的监测非常严格，中国的民众对新冠也非常重视，因此，（可以预料到）很多人一旦发烧会非常恐惧，怀疑自己是不是得了新冠肺炎。”张文宏说，另一方面，一些典型的流感轻症时和普通感冒很难区分，往往会被忽视。

张文宏认为，今年的情况会使得发现流感有可能成为比较大的问题，也使得流感疫情的防控形势更加严峻。

流感疫苗仍是最有效手段

打疫苗和不打疫苗，哪个对人体更有利？

对此，中国疾病预防控制中心主任高福院士表示，过往大量的统计学数据表明，打了疫苗对于人类的益处高于不打疫苗。

以北京为例，北京市政府每年拿出三四千万元经费，为60岁以上老人和在校中小学生免费接种流感疫苗。邓瑛介绍，老年人属于高危人群，感染以后会引发基础性疾病，造成病死率提升，孩子在校读书的环境是容易引发流感流行的固定场所，基于这两点考虑，北京市对他们实行免费接种政策。

“我们还有一个症状监测系统，北京中小学生因发热造成的缺勤率我们也会有统计，免疫接种大大减少了他们的缺勤率。”邓瑛说，虽然相比2000万人口来说接种面不大，但它针对高危的环境和人群，整体减少这组人群60%的发病率，同时节省了相当的医疗费用，也减少了医疗的压力，还产生了一些间接效果，比如让中小学生不至于因为流感缺勤造成更大的学业压力。

上海市也制定了相关政策。由于肺炎球菌是流感感染后继发感染的一个非常重要的病源，上海市近年来开展了老年人肺炎球菌疫苗的免费接种，探索流感疫苗和肺炎球菌疫苗的联合接种。

流感防控策略应加强

“国家流感疫苗接种率不高，每年在2%左右。”国药中生集团董事长杨晓明说，我国很早就研制出流感疫苗，约有十几个厂家生产流感疫苗，也研制出了三价流感疫苗（一次预防3种流感株），但接种情况并不乐观，很多生产出来的疫苗到过期时也未被接种。

经过新冠肺炎疫情，人们对于防控策略有了更多的了解，防控理念应有所更新。

“应该意识到，接种疫苗、有效防控不再是一个人自己的事情，而是一个利己、利他、利国家的事情。”邓瑛说，利己很容易理解，自己不得病，利他是我不得病就传染不到你；利国家就是把免疫人群建立起来了，重大疾病就不会在一个区域里产生、暴发和流行，这样对国家的公共卫生安全、全民健康是非常有益的。

与会专家认为，“带病坚持工作”“医务人员因工作忙不打疫苗”等现象不应再鼓励，而是应谴责的行为。

“为了减少非战斗减员、减少院内传播，希望越来越多的地方能够把高危人群、特定人群、医务人员、参与社区防控的一线的工作人员，都纳入流感疫苗的免费接种人群里面。”中国医学科学院、北京协和医学院群医学及公共卫生学院执行副院长冯录召说。（记者张梦然)