在决战决胜脱贫攻坚的冲刺阶段，需要节奏快、步子稳、干劲足，需要每个地方找到适合自己的发展方式

脱贫致富路上，农村面貌反映脱贫攻坚成效，干群风貌折射发展致富势头。行走在齐鲁大地，有很多面孔让人印象深刻。他们朴实憨厚、勤劳上进，有的是村子的致富带头人，有的是勤勤恳恳的普通群众，都在为绘就乡村振兴美丽画卷而奔忙。

在济南市章丘区三涧溪村，听村党总支书记高淑贞讲当地发展史，很有“嚼头”。初到村里时困难重重，找到“病症”后重点突破，引才兴业并步步做强……村子以前如何、现在怎样、未来何去，这些在高淑贞的讲解下格外清晰。她的语速很快，采访时，大家都说高淑贞“什么时候都有激情”。

高淑贞语速快，工作的节奏也快，带动村子的发展速度更快。之前，为引进一家企业，高淑贞带着村民在7天之内修了一条路，企业最终落地。脱贫等不得、致富盼不来，必须把激情倾注在土地上，把热情奉献给乡亲们。

在临沂市兰陵县代村村史馆，笔者先看到的是很多法院传票。王传喜刚任村党支部书记时，村子穷且乱，接连收到126张法院传票。后来，他想办法破局、啃最硬骨头，稳住了局面、找到了路子。倘若不经介绍，很多人都没有注意到人群中的王传喜。就是这位面庞黑红、厚实稳重的汉子，引领代村热火朝天奋斗在小康路上。

稳住了阵脚、稳定了人心，才能稳住发展振兴的方向。先治乱，再治穷；先让村民富起来、乐起来，再让村子强起来、美起来，王传喜带着村民稳扎稳打，一起致富“很有干头”。脱贫致富千头万绪，乡村振兴一日千里，唯有一步一个脚印，才能稳步前进。

在菏泽市定陶区的茗嘉兴农作物种植专业合作社，采访时赶上分红，有人6万、有人8万、有人逾10万，农户脸上写满了知足。在合作社种食用菌，有统一管理、统一销售，承包户在就近就业中实现脱贫。一位农户笑着说，种植工作“需要体力”，小康生活就是“过上好日子”。

分红的收益是干出来的，鼓鼓的钱包是汗水换来的。对老百姓来说，脱贫不能“等靠要”，而要“加油干”。在山东不少农村，农民变成企业员工、养殖专业户、电商主播等，在各自领域内用勤劳双手创造着美好日子。说到底，无论一家一户脱贫还是一县一乡发展，都离不开干劲、韧劲，把短板补上、把基础打牢，就能用勤劳的双手换来幸福生活。

高淑贞的节奏快、王传喜的步子稳、普通群众的干劲足，共同演奏出致富带头人与勤劳群众的奔富交响曲，寓意着脱贫致富、乡村振兴“等不得”“乱不得”“闲不得”。这充分说明，只要全党全国各族人民万众一心、咬定目标加油干，就一定能如期打赢脱贫攻坚这场硬仗。

“胜非其难也，持之者其难也”。在决战决胜脱贫攻坚的冲刺阶段，需要节奏快、步子稳、干劲足，需要每个地方找到适合自己的发展方式。采访时，高淑贞形象地说，种子落地要看是石头窝还是肥土壤，不因地制宜，也很难生根发芽。如今，在量力而行、真实可靠、保证质量的基础上精准脱贫，更多像三涧溪村这样的美丽乡村会不断涌现出来。

（作者为本报评论部编辑）

《 人民日报 》（ 2020年08月24日 05 版）