做好防汛救灾和恢复重建工作 在改革开放中持续努力巩固经济恢复性增长势头

新华社重庆8月23日电 （记者刘铮）日前，中共中央政治局常委、国务院总理李克强在中共中央政治局委员、重庆市委书记陈敏尔和市长唐良智陪同下，在重庆考察。

近日，长江、嘉陵江重庆段遭遇突如其来、历史罕见的洪峰。李克强一到重庆就赶赴受灾地区，强调要贯彻落实好习近平总书记对防汛救灾和灾后重建工作的重要指示精神，加强科学防洪调度，做好抢险救援、生产恢复等工作。他趟着泥水走进潼南双坝村被洪水浸泡过的村民家中，察看受损情况，到集中安置点了解受灾群众生活。在被冲毁的农地和大棚，他询问恢复生产有哪些困难，嘱咐地方负责同志加大支持。得知不少农民工回家救灾，李克强说，家是你们的牵挂，你们这样做，就像过去这里江上的纤夫齐声喊号子，大家一起努力就能渡过难关，党和政府一定会帮助你们重建家园。他还到市重点水库考察，并察看洪水对低洼城区淹没情况，叮嘱要抓紧研究政策并建立直达受灾地区机制，支持地方加强水毁工程修复、防洪排涝等城市基础设施建设。

在洪水尚未完全退去的磁器口商业区，李克强一连走进多家商户，并与群众和游客交流，了解因疫情和水灾造成的商家损失，考察消费和旅游恢复情况。他说，加快服务业全面复业带动消费扩大，对于巩固经济恢复性增长态势至关重要，要在做好常态化疫情防控下，发挥国家政策扶持作用，助力企业和商户渡过难关，促进旅游等服务业正常经营，释放巨大消费潜力。

李克强来到猪八戒网络公司，对他们打造双创平台汇聚大量专业人员为中小微企业提供服务、带动大量就业表示肯定。他说，普通人有上上智，推动双创就是要把不同人的长处激发和结合起来，聚众智汇众力创众业。在长安汽车公司，企业负责人介绍克服疫情等影响汽车产销逆势上扬，李克强鼓励他们开发更多带动消费的产品。他还来到重庆京东方公司，了解技术创新情况，勉励西部地区发挥回旋空间大的优势，积极承接东部产业转移，并向产业链中高端攀升，促进高质量发展。

在考察企业时，李克强说，从近几个月宏观经济运行看，做好“六稳”工作、落实“六保”任务政策取得积极成效。今年保住上亿市场主体，完成新增城镇就业900万人以上的任务，全年经济可以实现正增长，要继续努力，同时要应对好发展中的不确定因素。

在政务大厅，重庆汇报了深化放管服改革情况。正在办事的小微企业人员告诉总理，国家减税降费力度超出预期，企业普遍受益，得以生存。李克强说，不仅要减税降费，还要进一步降门槛，更大激发市场主体活力。重庆推出网上政务服务叫“渝快办”，我们推进放管服改革就是要让群众办事愉快、有获得感。

李克强充分肯定重庆近年来经济社会发展成绩和防疫防汛工作，希望坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党中央、国务院决策部署，开拓奋进，走在西部改革开放创新前列，谱写重庆发展新篇章。

肖捷陪同考察。

《 人民日报 》（ 2020年08月24日 04 版）