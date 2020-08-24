北京市市场监管局抽检结果 这些餐饮企业没过关

日前，北京市市场监督管理局发布了2020年最新一期食品安全监督抽检信息公告。根据公告，在抽检的13类食品887批次样品中，根据食品安全国家标准及国家有关规定检验和判定，其中合格样品875批次，不合格样品12批次。

北京青年报记者注意到，不合格样品涉及多家餐饮企业，如：北京中仓苑双友小吃店经营的一个批次的清江鱼中发现了抗菌药物氧氟沙星不合格；北京益旺居餐饮服务有限公司经营的一个批次的草鱼中发现了禁用的孔雀石绿；渝信小厨（北京）餐饮管理有限公司经营的一个批次的姜中发现杀虫剂噻虫嗪不合格等。

此外，北京海福湾大酒楼有限公司经营的鸡蛋，氟苯尼考不符合食品安全国家标准；统杰法宝（北京）超市有限公司金宝街店经营的小白菜，经北京市食品安全监控和风险评估中心（北京市食品检验所）检验发现氟虫腈不符合食品安全国家标准。统杰法宝（北京）超市有限公司金宝街店对检测结果提出异议，并申请复检，经国家副食品质量监督检验中心复检后，维持初检结论。（记者 王薇）