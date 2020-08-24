确保学业与防疫两不误

学校要结合全市复课防疫工作要求及本校实际情况，制定好应急处置预案，严格落实各项防控措施，健全和落实工作场所人员防护制度，以及教学楼、课堂、操场、食堂、宿舍等学生集聚场地的管理制度。有关部门和学校要时刻绷紧疫情防控这根弦，以更加精准有力的举措，筑牢校园疫情防控防线，确保学生学业完成与首都全局防疫两不误。

8月15日起，北京市近百万大学生已开始陆续返校。8月29日起，本市中小学生陆续迎来新学期。经过200多天的抗疫斗争，从目前整体防疫的大背景和形势来看，随着新学期到来，各级学校都将恢复正常的教育教学秩序。

这一成绩来之不易。北京各级部门在前期疫情防控上付出了巨大努力，协同企业与社会各界切实落实主体责任，坚持“外防输入、内防反弹”不放松，健全常态化精准防控和应急处置相结合的工作机制，实现疫情防控与经济社会发展两手抓，为全面复工复课打下了坚实基础。

学校全面开学复课，也给疫情防控工作提出了更高的标准和要求。保障广大师生的生命安全和身体健康，关系到北京疫情防控和安全稳定的大局，对教育部门、学校、学生和家长来说，都是一张特殊的考卷。

有关部为保障广大学生顺利复课采取了各项必要举措。北京是各类高校、中小学高度集中的城市，仅仅在高校方面，60余万大学生将从外地返京返校。根据北京市教委的预测，返校峰值将出现在8月31日到9月6日，约20万人将在这周返校，而单日返校人数将达到5万人。

面对短期内如此庞大的学生返京人流，有关部门务必将各项准备工作做细做透。北京采取了更为灵活的错峰错时上学政策，通过有效分流，减少“扎堆”所带来的安全隐患，也让学校及相关部门能合理分配防疫资源。

根据防疫工作要求，每一位返校的京外学生都要做核酸检测，检测费用由学校承担。这一举措减轻了学生家长负担，有利于职能部门统一掌握学生健康“大数据”，也为源头防控无死角提供了技术支持。教育部门除了制定各项预防准备举措外，还要指导、督促和帮助学校落实疫情防控责任，把疫情防控部署要求层层分解到人、责任链条可量化可追溯，确保疫情防控工作全覆盖，日常大小工作不松懈。

学校要答好这张特殊的考卷，需要结合全市复课防疫工作要求及本校实际情况，加强整体谋划，周密部署，制定好应急处置预案，严格落实各项防控措施，健全和落实工作场所人员防护制度，以及教学楼、课堂、操场、食堂、宿舍等学生集聚场地的管理制度。要严格落实人员体温检测、校内消毒等防护措施，不能遗漏一个人，不可缺少一项指标。学校应及时了解师生的身体健康状况，配合有关部门建立师生健康档案。

此外，为了减少外出感染风险，北京市教委提倡学生“非必要不出校”。为了让更多学生响应这一防护举措，各级学校除了加强日常宣导，按要求建立健康台账，确保进出校轨迹可寻外，还应适当储备学生日常学习生活所用物资，或者联合正规企业，通过集中供应、快递等方式满足学生所需。

教师作为承上启下的关键一环，同样要做好充分准备，在做好自身防护的同时，督促学生遵守校规，做好防护举措，比如坚持戴口罩、勤洗手、减少出校频次等。与此同时，还要多与学生交流，为学生纾解焦虑情绪，消除恐慌心理，让学生安心上课。

学生也是填写这张特殊考卷必不可少的参与者。广大家长也应发挥主动性，和学生多沟通，让学生认识到疫情防控的重要性，养成日常作息学习的卫生好习惯。家长要与教师、学校互通信息，交流进一步引导学生做好以上“功课”的方式方法，助力校园防疫的安全网络建设。

全面复学之后，校园是人员密集的场所，防疫工作丝毫不可放松。有关部门和学校要时刻绷紧疫情防控这根弦，以更加精准有力的举措，筑牢校园疫情防控防线，共同答好这张特殊的考卷，确保学生学业完成与首都全局防疫两不误。（本报特约评论员）