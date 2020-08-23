国家卫健委：8月22日新增确诊病例12例 均为境外输入病例

人民网北京8月23日电 （许晓华）据国家卫生健康委消息，8月22日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例12例，均为境外输入病例（河北5例，天津2例，广东2例，陕西2例，福建1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，均为境外输入病例（均在福建）。

当日新增治愈出院病例44例，解除医学观察的密切接触者1478人，重症病例较前一日减少3例。

境外输入现有确诊病例212例（其中重症病例2例），现有疑似病例3例。累计确诊病例2402例，累计治愈出院病例2190例，无死亡病例。

截至8月22日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例422例（其中重症病例16例），累计治愈出院病例79895例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例84951例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者810959人，尚在医学观察的密切接触者13730人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者15例（均为境外输入）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察11例（境外输入2例）；尚在医学观察无症状感染者370例（境外输入289例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例5190例。其中，香港特别行政区4657例（出院3974例，死亡76例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区487例（出院457例，死亡7例）。