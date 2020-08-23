网络餐饮多方联动 倡导节约健康饮食文化

近年来，“互联网+餐饮”快速发展，外卖、“吃播”等新业态不仅带动了餐饮销售，也更好地满足了消费者需求。然而，过量点餐等现象，也导致了较为突出的网络餐饮浪费。

推广半份餐、提醒合理点餐、推出多口味套餐、关停不健康的直播账号……连日来，外卖、直播等平台采取相关举措，倡导节约健康的网络饮食文化。

网络餐饮浪费现象时有发生

“有些外卖连包装都没拆就被扔掉了，看着真心疼！”在北京朝阳区某小区从事垃圾回收工作的李建国说，几乎每天清理小区垃圾桶时，都能发现外卖餐饮被浪费的现象。

“外卖带来便利，增加就餐选择，但一些同学会因为不合理的点餐方式而浪费。”湖南长沙市某高校学生马新航认为，外卖餐饮浪费的原因是多方面的。首先，一些餐厅的餐食分量不合理。比如，有时在外卖平台点早餐，吃不完一大份八宝粥，但又不能点半份。其次，有的商家设置了起送金额，有时为了达到起送标准，不得不多点一些。还有，一些商家推出促销活动，有人会为了享受优惠而刻意凑单。

一些直播平台也存在餐饮浪费现象。镜头前，主播面对堆成小山的食物，一通胡吃海喝后摆出一副享受美味、心满意足的表情，以此吸引观众。直播结束后，“大胃王”主播往往开启“催吐”模式，产生大量浪费。

过量饮食不利于身体健康

“外卖在餐饮销售中占比越来越高，网络餐饮浪费现象应该引起足够重视。”中国社会科学评价研究院院长荆林波说，餐饮业主动拥抱互联网、加速数字化，提供更加便捷的外卖服务，有利于促进行业发展，更好满足消费者需求，同时也要避免因过量点餐带来的不必要浪费。

“吃东西要讲究科学营养，健康又不浪费。定量备餐、提倡简餐的背后有营养学知识做支撑。”解放军总医院第一医学中心营养科副主任徐庆说，经常性吃得过饱过撑，对身体来说是一种“过剩”，除了可能导致急性消化不良、损伤胃肠道之外，长期如此还容易诱发肥胖、糖尿病、脂肪肝、痛风等慢性疾病。

“一些直播里的行为，既浪费食物，也不健康甚至很危险。”解放军总医院消化内科医学部主任令狐恩强说，在一些比赛活动中，有人甚至吃下几公斤食物。而胃的容量是有限的，吃得过多会使胃部平滑肌“拉脱丝”，胃壁也会变得非常薄。每餐吃到七八分饱更健康。

平台、商家携手正面引导

“我们要杜绝为博眼球、造噱头而造成的浪费。”达美乐比萨（中国）首席执行官王怡说，达美乐比萨外送比例达80%，为此采取了一系列举措，在预订点单页面上，不仅明确标注餐品克数，也清晰地标示出主料、配料、口味等。

花同样的钱可以吃到更多口味，味多美推出的“9拼蛋糕”有效减少了浪费。味多美副总裁李明洋说，味多美还把原来的“大”产品变“小”，既能通过价格优势促进销售，还帮消费者节省花销。

近日，中国商业联合会、中国烹饪协会、中国饭店协会、中国连锁经营协会联合美团点评向餐饮行业发布倡议书，提出各餐饮单位要进一步创新宣传手段，利用企业宣传屏幕、公众号、小程序、直播等方式，倡导文明风尚、厉行节约。

在消费者的沟通及服务端，各协会和美团点评倡议商户正面引导消费者。具体包括：在点餐环节履行提醒义务，并对造成浪费的自助餐行为建立惩戒机制等。

B站、抖音、快手等平台也对一些不健康的“吃播”内容展开有针对性的规范和整治。

《 人民日报 》（ 2020年08月23日 02 版）