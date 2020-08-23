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美新冠死亡病例9月中超18.7万

2020年08月23日08:03 来源：新华社

　　新华社电 美国疾病控制和预防中心21日更新的预测数据显示，到9月12日，预计美国累计新冠死亡病例数将达18.7万-20.5万例。

　　预测显示，9月6日至9月12日的一周，美国将新增新冠死亡病例3700-9600例。到9月12日，预计美国累计新冠死亡病例数将达18.7万-20.5万例。此外，根据各州和地区的预测结果，未来4周，明尼苏达州的每周新增死亡病例数可能增加，亚利桑那州、佛罗里达州、密西西比州和南卡罗来纳州等13个地区可能会减少。

　　美疾控中心主任罗伯特·雷德菲尔德20日表示，随着美国新增确诊病例继续下降，新增死亡病例将从下周开始下降。他希望每日新增死亡病例能降至250例以下。

　　雷德菲尔德表示，亚利桑那州、得克萨斯州等夏季疫情暴发严重的南部地区目前疫情形势得以扭转，这与这些地区发布相关公共卫生指南、要求公众在公共场所佩戴口罩、限制酒吧餐厅堂食等有关。

　　美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示，截至美国东部时间21日下午，美国累计确诊病例超过560万例，累计死亡病例超过17.4万例。

(责编：许晓华、李轶群)


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