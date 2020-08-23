谭德塞：希望新冠疫情两年内结束

新华社电 世卫组织总干事谭德塞21日表示，希望新冠大流行在两年内结束，但前提是在抗疫过程中能实现国家层面和国际层面的团结协作。

据日本广播协会电视台统计，截至21日21时（北京时间21日20时），日本当日新增新冠确诊病例1034例，连续第3天新增确诊病例超过千例，累计确诊61066例；新增死亡病例15例，累计死亡1175例。

韩国中央防疫对策本部21日发布的新冠疫情数据显示，当地时间20日零时至21日零时，韩国新增确诊病例324例。这是韩国自3月8日之后时隔5个多月单日新增确诊病例数再次突破300例。

世界卫生组织：截至欧洲中部时间21日18时48分（北京时间22日零时48分），全球确诊病例较前一日增加277617例，达到22536278例；死亡病例增加6659例，达到789197例。

美国约翰斯·霍普金斯大学：截至北京时间22日6时27分，全球新冠确诊病例达22813916例，死亡病例为796341例。美国是全球疫情最严重的国家，确诊病例达5616994例，死亡病例为175219例。

鉴于新冠确诊病例数在部分国家显著上升，英国政府20日宣布将把克罗地亚、特立尼达和多巴哥以及奥地利从“旅行走廊”清单上移除，这意味着从这些国家进入英格兰的旅客需要自我隔离。

俄罗斯联邦消费者权益保护和公益监督局21日表示，“矢量”病毒学与生物技术国家科学中心研制的俄第二款新冠疫苗正在进行2期临床试验，在2期试验中接种该疫苗的志愿者共有43人。目前志愿者总体感觉良好，没有出现明显副作用。预计2期临床试验将在9月份结束。

新加坡卫生部21日表示，该国将对部分边境和社区疫情管控措施进行调整。卫生部在新闻公告中说，从9月1日起，新加坡政府将允许符合条件的旅客入境后不必按照“居家通告”要求隔离14天。

澳大利亚总理莫里森21日表示，该国新冠疫情最严重的维多利亚州本周每日新增病例数逐步下降，澳应对疫情处于“有希望的一周”。